Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Rolling IFOP-Fiducial 2022 Pour Paris Match, LCI Et Sud Radio

11 mars (Reuters) - Sondage Sondage Rolling IFOP-Fiducial
2022 Pour Paris Match, LCI Et Sud Radio :
* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR
* MACRON CRÉDITÉ DE 31%, LE PEN DE 17,5%, ZEMMOUR DE 12,5%,
PÉCRESSE DE 12%, MÉLENCHON DE 10,5% DES VOIX AU 1ER TOUR DE
L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE
AVEC
57,5% DES VOIX CONTRE LE PEN
Enquête réalisée du 8 au 11 mars 2022 auprès de 1.505 personnes,
marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,1 points.
Source: https://www.ifop.com/presidentielle-2022/
(Rédaction de Gdansk)