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Sondage-Macron et Le Pen en tête du 1er tour de l'élection présidentielle française-Rolling IFOP-Fiducial 2022 Pour Paris Match, LCI Et Sud Radio

11/03/2022 | 17:00
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11 mars (Reuters) - Sondage Sondage Rolling IFOP-Fiducial 2022 Pour Paris Match, LCI Et Sud Radio :

* MACRON ET LE PEN EN TÊTE DU PREMIER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ET QUALIFIÉS POUR LE 2ND TOUR

* MACRON CRÉDITÉ DE 31%, LE PEN DE 17,5%, ZEMMOUR DE 12,5%, PÉCRESSE DE 12%, MÉLENCHON DE 10,5% DES VOIX AU 1ER TOUR DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

* MACRON REMPORTERAIT L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE AVEC 57,5% DES VOIX CONTRE LE PEN Enquête réalisée du 8 au 11 mars 2022 auprès de 1.505 personnes, marge d'erreur entre +/- 1,4 et 3,1 points.

Source: https://www.ifop.com/presidentielle-2022/ (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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