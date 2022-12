Sondage Reuters : La BoC maintiendra le rythme avec une hausse des taux de 50 points de base en décembre - économistes

Une économie qui a connu une solide croissance annualisée de 2,9 % au troisième trimestre est de plus en plus menacée par la chute du marché immobilier et par l'un des ratios d'endettement des ménages les plus élevés au monde, le plein effet des hausses de taux ne se faisant pas encore sentir.

L'inflation, à 6,9 % en octobre, est toujours trois fois supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Les économistes et les marchés ne s'entendent donc pas sur la question de savoir si la Banque du Canada, qui a augmenté ses taux de 350 points de base depuis mars, optera pour une nouvelle hausse d'un demi-point et visera à mener une campagne agressive avant qu'une récession attendue ne s'installe.

Un peu plus de la moitié, 16 sur 30, des économistes interrogés ces derniers jours s'attendaient à une hausse d'un demi-point le 7 décembre, à 4,25 %, ce qui correspondrait à la hausse d'octobre et serait conforme aux attentes actuelles pour la réunion de décembre de la Réserve fédérale américaine.

Quatorze ont dit que la BoC réduirait son rythme à 25 points de base. Les marchés évaluent à plus de 80 % la probabilité d'un taux de 25, ce qui représenterait une troisième réduction consécutive de la taille des hausses de taux par les décideurs politiques, après un pic de 100 en juillet.

"La hausse des ratios de stocks et la faiblesse de la demande intérieure devraient être le signe d'une diminution des pressions inflationnistes d'origine intérieure à l'avenir", a déclaré Andrew Grantham, économiste principal à la Banque CIBC.

"À ce titre, nous continuons de nous attendre à une dernière hausse des taux de 50 pb pour atteindre un sommet de 4,25 %, avant que la Banque ne se mette sur la touche en 2023 pour observer comment l'économie s'adapte à ces taux d'intérêt plus élevés."

Parmi les grandes banques canadiennes, la Banque Scotia, la CIBC et la Banque Nationale s'attendent à un mouvement de 50 points de base sans autre hausse par la suite. RBC prévoit une hausse de 25 points de base, puis une pause, tandis que BMO s'attend à 50, puis à une autre hausse de 25 au début de 2023.

Entre-temps, les dépenses personnelles et les investissements dans le logement ont diminué au cours du dernier trimestre, tandis qu'une enquête distincte de Reuters a montré que les prix des maisons chuteraient d'un pourcentage médian de 17,5 % par rapport à leur sommet, soit environ le double de la chute enregistrée pendant la crise financière de 2008-09.

Bien qu'il n'y ait pas eu de consensus clair sur le moment où le taux au jour le jour atteindrait son sommet, environ 90 % des répondants, soit 26 sur 29, ont prédit un taux final de 4,25 % ou plus, ce qui suggère que la BoC pourrait avoir terminé en décembre et, sinon, peu après.

La Fed, en revanche, devrait relever son taux des fonds fédéraux à un minimum de 4,75 %-5,00 % au début de l'année prochaine, les risques entourant les prévisions étant biaisés vers un taux plus élevé.

L'inflation devant rester supérieure à l'objectif de la BoC pour l'année à venir, 10 des 13 économistes qui ont répondu à une question supplémentaire ont déclaré que le plus grand risque était également que les taux atteignent un sommet plus élevé, et plus tard qu'ils ne le prévoient actuellement.

Le gouverneur de la BoC, Tiff Macklem, a clairement indiqué lors de la réunion d'octobre que la fin de la campagne de hausse des taux était proche.

"Nous nous rapprochons, mais nous n'y sommes pas encore", a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse.

La première sous-gouverneure de la BdC, Carolyn Rogers, a récemment déclaré que les taux d'intérêt élevés commençaient à ralentir l'économie et que la dette hypothécaire élevée des ménages restait un sujet de préoccupation majeur.

Sept des 12 répondants à une question supplémentaire ont déclaré que le niveau de préoccupation de la BoC était à peu près correct.

"Les dernières recherches de la BdC sur la vulnérabilité des ménages et les taux hypothécaires flexibles soutiennent l'idée que le taux terminal de la BdC terminera au moins 50 points de base en dessous de celui de la Réserve fédérale américaine", a déclaré Sébastien Lavoie, économiste à la Banque Laurentienne.

