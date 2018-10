Sopra Banking Platform et Sopra Banking Amplitude, dans le classement mondial 2018 Forrester Wave™ des plateformes bancaires digitales

Regulatory News :

Sopra Banking Software (Paris:SOP), global leader in digital banking and financing software, est fier de voir reconnaitre la performance de ses deux solutions, Sopra Banking Platform et Sopra Banking Amplitude, dans l’édition 2018 du classement mondial des plateformes bancaires Digitales Wave™ de Forrester.

Chaque année, Forrester évalue un nombre exclusif de solutions selon des critères sélectifs tels que l’étendue fonctionnelle, l’agilité et la stratégie.

Forrester attribue, cette année, la meilleure note dans le domaine de la stratégie à Sopra Banking Platform. La solution « est convaincante avec une stratégie vaste et riche » qui montre l’importance accordée à ce sujet par Sopra Banking Software depuis plusieurs années.

Le rapport précise également que l’offre de Sopra Banking Platform « apporte un vaste éventail de capacités dans le secteur de la banque de détail » et « a même le plus grand nombre de modules/composants». Il témoigne également de l’accent mis sur l’architecture et de l’ouverture de ses systèmes. Grâce à cela, « Sopra Banking Platform est bien adapté pour les banques de détail, les banques automobiles et les grandes banques. »

Forrester confirme que la solution est solide et apte à répondre aux futurs enjeux métiers comme aux exigences des clients. En effet « les améliorations prévues sur le plan fonctionnel, technologique et architectural de Sopra Banking Platform couvriront les prochains 24 mois à venir et un périmètre large. »

Par ailleurs, Forrester confirme que « Sopra Banking Amplitude est une solution de bout en bout et moderne ».

« L’architecture de la solution est bien structurée, ouverte et intègre pleinement les fonctionnalités de la banque de détail, de la banque d’affaires et des services bancaires aux entreprises.» Amplitude UP, avec la DxP, allie la robustesse d’un core banking intégré, avec la flexibilité d’une plateforme digitale au sein d’une même solution sécurisée, pérenne et en temps réel.

Sopra Banking Software délivre des services bancaires innovants pour tout le monde, à tout moment et partout. Dans cette perspective, Sopra Banking Software s’engage avec les banques et leur écosystème afin de faciliter la transformation digitale sur des marchés en constante et rapide évolution. Plus de 800 clients dans 70 pays peuvent en témoigner.

« Cette reconnaissance illustre le niveau d’excellence de nos solutions comme leurs capacités à accompagner nos clients partout dans le monde.” affirme Emmanuel Gillet, Deputy CEO de Sopra Banking Software.

À propos de Sopra Banking Software

Avec ses 4000 experts, un chiffre d’affaires 2017 de 402,2 millions d’euros et l’un des portefeuilles de solutions et de services les plus complets du marché, Sopra Banking Software est de longue date le partenaire de confiance de plus de 800 banques dans 70 pays. Son savoir-faire sans égal lui permet de répondre aux besoins d’innovation comme de développement de banques et institutions financières de toute taille et activité. Sopra Banking Software est une filiale du groupe Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique. Avec près de 42 000 collaborateurs, ce dernier affiche un chiffre d’affaires 2017 de plus de 3,8 milliards d’euros.

