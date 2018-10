Sopra Steria: Ajustement des prévisions de résultats 2018

Regulatory News:

Sopra Steria (Paris:SOP) ajuste ses prévisions de résultats annuels 2018. Les chiffres du troisième trimestre 2018 sont encore provisoires et seront publiés dans le détail, comme prévu, le 26 octobre 2018.

Le Groupe vise une croissance organique du chiffre d’affaires d’au moins 4,5 % pour l’année 2018 et non plus le haut de son objectif initial : « entre +3 % et +5 % ». Sur le 3ème trimestre 2018, la croissance organique devrait être d’environ 3,7 %. Le taux de marge opérationnelle d’activité de l’exercice devrait se situer à environ 7,5 % (soit un résultat opérationnel d’activité légèrement supérieur à 300 M€). Le consensus de prévisions des analystes financiers au 2/10/2018 était de 8,5 % (cf. rubrique investisseurs du site soprasteria.com). En conséquence, le groupe ne prévoit pas d’amélioration de son flux de trésorerie disponible par rapport à 2017 (guidance initiale : 170 M€ à comparer à 110 M€ en 2017).

L’activité de Sopra Banking Software sera impactée en 2018 par deux éléments principaux :

la non signature d’un contrat de taille significative ;

des difficultés de production apparues suite aux succès commerciaux rencontrés depuis plus d’un an ; ces difficultés sont en cours de traitement.

En conséquence, la marge opérationnelle d’activité de Sopra Banking Software est attendue, en 2018, en retrait de 42 M€ par rapport aux prévisions antérieures : environ 27 M€ pour les ventes de licences et 15 M€ pour les marges sur contrats. Ces deux éléments ont également un effet sur le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de Sopra Banking Software qui devrait être en recul de 20 % par rapport au 3ème trimestre 2017.

Sopra Steria réaffirme sa confiance dans le projet de Sopra Banking Software et dans sa capacité à répondre aux enjeux de transformation du monde financier avec le déploiement de sa plateforme digitale.

Le groupe se prononcera sur les objectifs au-delà de 2018 lors de la publication de ses résultats annuels, le 22 février 2019.

Sopra Steria est confiant dans sa capacité à mener à bien le développement de son projet indépendant. La stratégie reste axée sur le renforcement des activités de conseil et de software, en particulier bancaire, et s’appuie sur les investissements nécessaires pour conduire la transformation interne (harmonisation des modèles d’affaires sur les géographies, déploiement du digital, évolution des ressources humaines).

Glossaire

Chiffre d’affaires retraité : chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours.

chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours. Croissance organique du chiffre d’affaires : croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent.

croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent. EBITDA : cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d’activité.

cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d’activité. Résultat opérationnel d’activité : cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés. Résultat opérationnel courant : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes. Résultat courant de base par action : cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts.

cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts. Flux net de trésorerie disponible : le flux net de trésorerie disponible (« Free cash flow ») se définit comme le flux de trésorerie généré par l’activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans.

Avertissement

Ce document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document de référence 2017 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 13 avril 2018 (notamment aux pages 35 et suivantes). Sopra Steria ne prend aucun engagement s’agissant de la mise à jour de l’information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.

