Sopra Steria : Communiqué de presse

À la suite de rumeurs de presse parues le 20 septembre 2021, Sopra Steria (Paris:SOP) précise qu’aucune analyse et a fortiori aucune démarche n’a été engagée en ce qui concerne le Groupe Atos.

Bien évidemment, Sopra Steria est en permanence attentif à l’évolution du secteur et aux opportunités susceptibles de se présenter.

La stratégie de Sopra Steria s’articule autour d’un projet indépendant et créateur de valeur durable pour ses parties prenantes. Elle recherche un haut niveau de valeur ajoutée en s’appuyant sur des activités de conseil et de software puissantes ainsi que sur une double expertise technologie / métiers. Dans le domaine de la gestion d’infrastructures informatiques, le Groupe a minimisé ses activités d’hébergement pour se concentrer sur la transition vers le cloud.

Avertissement

À propos de Sopra Steria

