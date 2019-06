Sopra Steria : Placement d'une émission obligataire Euro PP de 250 M

Regulatory News:

Sopra Steria (Paris:SOP) annonce avoir placé ce jour une nouvelle émission obligataire de 250 M€ en format Euro PP auprès d’investisseurs institutionnels européens de premier rang.

L’opération a rencontré un vif succès et a été largement sursouscrite. Les obligations se décomposeront en 2 souches : l’une de 130 M€ à 7 ans portant un coupon annuel de 1,749 %, l’autre de 120 M€ à 8 ans portant un coupon annuel de 2,000 %. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Access à compter du 5 juillet 2019.

Réalisée à des conditions favorables pour Sopra Steria, cette émission permet au Groupe d’allonger la maturité de sa dette et de poursuivre la stratégie de diversification de ses sources de financement. Sopra Steria dispose ainsi d’un socle de financement long terme répondant à ses ambitions de développement.

Le produit de cette émission sera partiellement utilisé pour refinancer l’euro PP existant émis en 2013 pour un montant de 180 M€ et un coupon annuel de 4,250 % et arrivant à échéance en juillet 2019.

L’opération a été arrangée par Natixis et Société Générale.

Prochains rendez-vous

Vendredi 26 juillet 2019 : publication des résultats semestriels 2019 (avant bourse) et réunion de présentation.

Avertissement

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer.

