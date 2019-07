Sopra Steria : Résultats du 1er semestre 2019 en ligne avec les objectifs annuels 0 26/07/2019 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Chiffre d’affaires de 2 207,1 M€, en croissance de 9,6 %. La croissance organique a été de 7,4 % 1 , dont +7,5 % au 2 ème trimestre 2019

Taux de marge opérationnelle d’activité de 6,8 %, en progression de 0,2 point par rapport au 1 er semestre 2018

Résultat net part du groupe de 60,9 M€, en hausse de 58,8 % par rapport au 30/06/2018

Flux net de trésorerie disponible en amélioration (-21,8 M€ vs -77,3 M€ 2 au 30/06/2018)

Relèvement de l’objectif de croissance organique annuel et confirmation des autres objectifs 2019 Regulatory News: Le Conseil d’administration de Sopra Steria (Paris:SOP), réuni le 25 juillet 2019 sous la présidence de Pierre Pasquier, a arrêté les comptes du 1er semestre 2019 qui ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes. Sopra Steria : résultats semestriels 2019 S1 2019 S1 2018 Principaux éléments du compte de résultat Chiffre d'affaires M€ 2,207.1 2,014.0 Croissance totale + 9.6% Croissance organique + 7.4% Résultat opérationnel d'activité M€ / % 151.0 6.8% 132.8 6.6% Résultat opérationnel courant M€ / % 133.1 6.0% 99.2 4.9% Résultat opérationnel M€ / % 115.3 5.2% 80.0 4.0% Résultat net - part du Groupe M€ / % 60.9 2.8% 38.4 1.9% Nombre moyen pondéré d'actions

en circulation hors autocontrôle M 20.22 20.16 Résultat de base par action € 3.01 1.90 Résultat courant de base par action € 3.61 2.60 Principaux éléments de bilan 6/30/2019 6/30/2018 Dette financière nette M€ 624.3 662.4 Capitaux propres (part du Groupe) M€ 1,263.5 1,261.7 Commentaires sur l’activité du 1er semestre 2019 La croissance de l’activité a été forte au 1er semestre 2019 avec un chiffre d’affaires en progression de 9,6 %. L’effet périmètre a été positif à hauteur de 38,9 M€ tandis que l’impact des variations de devises a été quasiment neutre. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires a progressé de 7,4 %. Cette performance illustre le bon positionnement des offres de Sopra Steria dans un marché animé par les besoins clients nés des enjeux de la transformation digitale. Le résultat opérationnel d’activité s’est élevé à 151,0 M€, soit un taux de marge à 6,8 %, en progression de 0,2 point par rapport au 1er semestre 2018. Sopra Steria a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie de montée en valeur de ses offres. Pour l’accompagner, des investissements ont été réalisés notamment sur l’activité de conseil, l’outillage interne (plateforme DevOps sur Cloud Hybride, plateformes Asset-based), la verticalisation de l’activité conseil et intégration de systèmes en France et la plateforme de marque du Groupe. Par ailleurs, une activité de recrutement non stratégique et à faible marge au Royaume-Uni a été cédée. Le 1er semestre a également été consacré à consolider le projet Sopra Banking Software. Deux opérations structurantes ont été réalisées. L’acquisition de l’éditeur français SAB renforce significativement la position de Sopra Banking Software en France dans le domaine des logiciels de core banking et permet d’envisager des synergies produit sur les bases installées notamment grâce aux offres digitales. La conclusion d’un partenariat stratégique avec sept Sparda Banken en Allemagne ouvre des perspectives importantes au produit Sopra Banking Platform qui sera au cœur de la transformation de leur système de core banking. Ce partenariat constituera un véhicule de conquête auprès de nouvelles banques susceptibles de rejoindre la plateforme commune utilisée par ces sept Sparda Banken. Par ailleurs, l’organisation, le management et le reporting de l’activité des crédits spécialisés ont été nettement renforcés dans le cadre d’un plan de redressement mis en œuvre dès le 1er trimestre. Celui-ci s’appuie en particulier sur le développement, en 2019, d’une version standardisée du produit. L’objectif est de mettre cette nouvelle version en marché au 1er trimestre 2020. Détail de la performance opérationnelle du 1er semestre 2019 En France, le chiffre d’affaires a fortement progressé à 914,9 M€. Le taux de croissance organique s’est élevé à 7,7 %. L’activité a continué d’être tirée par le conseil, la transformation des infrastructures informatiques, notamment liées au cloud, et la cybersécurité. Les marchés verticaux les plus porteurs ont été la défense, l’aéronautique, l’assurance, le social et l’énergie. Le taux de marge opérationnelle d’activité s’est accru de 0,3 point à 9,3 % par rapport au 1er semestre 2018. Les investissements dans le digital et la montée en valeur ont été intensifiés, l’objectif étant de poser les bases d’une rentabilité opérationnelle supérieure à 10 % à moyen terme. Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires (429,6 M€) a fortement progressé. A taux de change et périmètre constants, la croissance a atteint 11,4 %. Le taux de marge opérationnelle d’activité, en ligne avec les objectifs annuels, s’est établi à 6,1 %, en hausse de 1,6 points par rapport au 1er semestre 2018. Cette évolution s’explique, principalement, par l’amélioration de la performance des deux co-entreprises dans le secteur public. La croissance moyenne de leur chiffre d’affaires s’est élevée à 18,7 % et leur profitabilité a désormais atteint un niveau normatif. Les autres activités du secteur public ont été marquées par un certain attentisme lié au contexte actuel au Royaume-Uni. Le renforcement du positionnement dans le secteur privé, en particulier dans le domaine bancaire, est engagé et nécessite une poursuite des efforts de transformation sur plusieurs semestres. Sur le pôle Autre Europe, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance organique de 7,3 % pour atteindre 534,9 M€. En Allemagne, le chiffre d’affaires n’a que faiblement progressé du fait d’une réduction significative des dépenses de certains clients dans le secteur bancaire, impactant la performance opérationnelle. Hors secteur bancaire la croissance a été dynamique. Concernant les autres pays du pôle, la croissance a été particulièrement soutenue en Scandinavie, en Espagne et en Italie. Le taux de marge opérationnelle d’activité du pôle a été en léger repli pour s’établir à 6,5 % (6,9 % au 1er semestre 2018). Le chiffre d’affaires de Sopra Banking Software a légèrement progressé de façon organique (+0,9 %) à 204,0 M€ et la marge opérationnelle s’est établie à -9,5 M€ (-8,4 M€ au 1er semestre 2018). L’exercice 2019 constitue un exercice de transition. Les livraisons de produits (DxP, Platform, Amplitude et Cassiopae) ont néanmoins été nombreuses sur le 1er semestre avec 108 mises en production. L’objectif est d’améliorer progressivement la rentabilité opérationnelle d’activité du pôle à partir de 2020. Le pôle Autres Solutions a réalisé une bonne performance avec un chiffre d’affaires de 123,6 M€, en croissance organique de 2,3 % dans le domaine des solutions dédiées aux ressources humaines et de 6,7 % dans le domaine des solutions immobilières. Le taux de marge opérationnelle d’activité s’est établi à 11,7 % à comparer à 12,7 % au 1er semestre 2018 qui constituait une base de comparaison élevée du fait de la réalisation, l’année dernière, des travaux préparatoires à la mise en œuvre du prélèvement à la source pour l’impôt sur le revenu en France. Commentaires sur le résultat net du 1er semestre 2019 Le résultat opérationnel d’activité a été de 151,0 M€. Le résultat opérationnel courant s’est élevé à 133,1 M€. Il intègre une diminution importante de la charge liée aux paiements fondés en actions : 4,3 M€ contre 22,1 M€ au 1er semestre 2018. Le résultat opérationnel s’est établi à 115,3 M€ après prise en compte de -17,8 M€ d’autres produits et charges opérationnels (-19,1 M€ au 1er semestre 2018) comprenant notamment 14,3 M€ de charges de réorganisation et de restructuration. La charge d’impôt s’est élevée à 34,4 M€ contre 34,9 M€ au 1er semestre 2018, faisant ressortir un taux d’imposition Groupe de 33,4 %. Le taux d’imposition annuel 2019 est attendu à environ 35 %. La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (Axway) a représenté -2,0 M€ (1,3 M€ au 1er semestre 2018). Après prise en compte des intérêts minoritaires pour 5,9 M€, le résultat net part du Groupe a atteint 60,9 M€, en hausse de 58,8 % par rapport au 1er semestre 2018. Le résultat de base par action s’est élevé à 3,0 €, en progression de 58,3 % par rapport à celui du 1er semestre 2018 (1,9 € par action). Situation financière au 30 juin 2019 Au 30 juin 2019, la situation financière de Sopra Steria est solide tant du point de vue de ses ratios financiers que de sa liquidité. Le flux net de trésorerie disponible du 1er semestre, traditionnellement négatif, conformément à la saisonnalité habituelle, s’est établi à -21,8 M€, en amélioration par rapport à celui du 1er semestre 2018 (-77,3 M€3). La dette financière nette s’est établie à 624,3 M€ au 30 juin 2019, représentant 1,6x l’EBITDA pro forma glissant sur 12 mois, à comparer à 1,8x au 30 juin 2018 (covenant bancaire fixé à 3x maximum). Le 5 juillet 2019, le Groupe a réalisé à des conditions favorables une émission obligataire Euro PP de 250 M€ (cf. communiqué de presse du 25 juin 2019). Cette nouvelle émission lui permet d’allonger la maturité de sa dette et de poursuivre sa stratégie de diversification de ses sources de financement. Opérations de croissance externe / cession Au cours du 1er semestre 2019, le Groupe a annoncé les opérations suivantes. L’acquisition par Sopra Banking Software de 70 % du capital de SAB qui sera consolidée par intégration globale à compter du 1 er juillet 2019 (cf. communiqué de presse du 10 avril 2019).

par Sopra Banking Software de 70 % du capital de SAB qui sera consolidée par intégration globale à compter du 1 juillet 2019 (cf. communiqué de presse du 10 avril 2019). La prise de participation à 51% de la captive informatique des Sparda Banken dans le cadre du partenariat stratégique signé avec sept de ces banques. Cette société sera consolidée par intégration globale dans les comptes de Sopra Steria, dans le pôle Autre Europe, au cours du 3 ème trimestre 2019 (cf. communiqué de presse du 9 mai 2019).

à 51% de la captive informatique des dans le cadre du partenariat stratégique signé avec sept de ces banques. Cette société sera consolidée par intégration globale dans les comptes de Sopra Steria, dans le pôle Autre Europe, au cours du 3 trimestre 2019 (cf. communiqué de presse du 9 mai 2019). La cession d’une activité de recrutement non stratégique et à faible marge au Royaume-Uni dont la déconsolidation a pris effet au 28 juin 2019 (cf. communiqué de presse du 18 juin 2019). Effectifs Au 30 juin 2019, l’effectif total du Groupe était de 44 959 personnes (44 114 personnes au 31 décembre 2018) dont 19,2 % sur les zones X-Shore. Objectifs 2019 Le Groupe relève son objectif de croissance annuelle et confirme ses autres objectifs pour l’exercice 2019. Une croissance organique du chiffre d’affaires égale ou supérieure à 6 % (antérieurement, « croissance organique comprise entre 4 % et 6 % »).

Un taux de marge opérationnelle d’activité en légère amélioration.

Un flux net de trésorerie disponible supérieur à 150 M€. Ambition à moyen terme Le Groupe vise une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 4 % et 6 %, un taux de marge opérationnelle d’activité de l’ordre de 10 % et un flux net de trésorerie disponible compris entre 5 % et 7 % du chiffre d’affaires. Réunion de présentation Les résultats semestriels 2019 seront présentés aux analystes financiers et investisseurs lors d’une réunion qui se tiendra en français à l’Hôtel Shangri-la le 26 juillet 2019 à 9h00, heure de Paris. Cette présentation pourra être suivie à distance via un webcast bilingue français / anglais : - Inscription au webcast francophone : https://edge.media-server.com/m6/p/ceygnz3i

- Inscription au webcast anglophone : https://edge.media-server.com/m6/p/ceygnz3i/lan/en Ou par téléphone : - Numéro d’accès francophone : +33170710159 PIN: 79275869#

- Numéro d’accès anglophone : +442071943759 PIN: 26424520# Les informations pratiques relatives à cette conférence et à sa diffusion par webcast sont disponibles sur le site web du Groupe rubrique Investisseurs : https://www.soprasteria.com Prochaine publication financière Vendredi 25 octobre 2019 (avant bourse) : publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019. Glossaire Chiffre d’affaires retraité : chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours.

chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours. Croissance organique du chiffre d’affaires : croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent.

croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent. EBITDA : cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements incluses dans le résultat opérationnel d’activité.

cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements incluses dans le résultat opérationnel d’activité. Résultat opérationnel d’activité : cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés. Résultat opérationnel courant : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui sont des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui sont des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes. Résultat courant de base par action : cet indicateur correspond au résultat net de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts.

cet indicateur correspond au résultat net de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts. Flux net de trésorerie disponible : le flux net de trésorerie disponible (« Free cash flow ») se définit comme le flux de trésorerie généré par l’activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué de la variation des actifs et passifs liés aux biens pris en location, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans. Avertissement Ce document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document de référence 2018 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 12 avril 2019 (notamment aux pages 28 à 44 et 229 à 233). Sopra Steria ne prend aucun engagement s’agissant de la mise à jour de l’information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer. À propos de Sopra Steria Sopra Steria est un leader européen de la transformation digitale qui propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort de plus de 45 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros en 2018. Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809 Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com Annexes Sopra Steria : impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires - 1er semestre 2019 M€ S1 2019 S1 2018 Croissance Chiffre d'affaires 2,207.1 2,014.0 + 9.6% Variations de change 1.7 Chiffre d’affaires à taux de change constants 2,207.1 2,015.7 + 9.5% Variations de périmètre 38.9 Chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants 2,207.1 2,054.6 + 7.4% Sopra Steria : Variation des taux de change - 1er semestre 2019 Pour 1€ / % Taux moyen

S1 2019 Taux moyen

S1 2018 Variation Livre sterling 0.8736 0.8798 + 0.7% Couronne norvégienne 9.7304 9.5929 - 1.4% Couronne suédoise 10.5181 10.1508 - 3.5% Couronne danoise 7.4651 7.4476 - 0.2% Franc suisse 1.1295 1.1697 + 3.6% Sopra Steria : Chiffre d'affaires par pôle d'activité (M€ / %) - 1er semestre 2019 S1 2019 S1 2018

Retraité* S1 2018 Croissance

organique Croissance

totale France 914.9 849.1 849.1 + 7.7% + 7.7% Royaume-Uni 429.6 385.7 382.8 + 11.4% + 12.2% Autre Europe 534.9 498.5 475.5 + 7.3% + 12.5% Sopra Banking Software 204.0 202.1 187.4 + 0.9% + 8.9% Autres solutions 123.6 119.2 119.2 + 3.7% + 3.7% Sopra Steria Group 2,207.1 2,054.6 2,014.0 + 7.4% + 9.6% * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2019 Sopra Steria : Chiffre d'affaires par pôle d'activité (M€ / %) - 2ème trimestre 2019 T2 2019 T2 2018

Retraité* T2 2018 Croissance

organique Croissance

totale France 457.8 422.8 422.8 + 8.3% + 8.3% Royaume-Uni 216.2 194.9 194.4 + 10.9% + 11.2% Autre Europe 267.5 252.0 243.9 + 6.1% + 9.7% Sopra Banking Software 110.8 106.2 99.2 + 4.3% + 11.7% Autres solutions 63.4 61.8 61.8 + 2.6% + 2.6% Sopra Steria Group 1,115.7 1,037.8 1,022.2 + 7.5% + 9.2% * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2019 Sopra Steria : Performance par pôle d'activité - 1er semestre 2019 S1 2019 S1 2018 M€ % M€ % France Chiffre d'affaires 914.9 849.1 Résultat opérationnel d'activité 85.2 9.3% 76.0 9.0% Résultat opérationnel courant 81.7 8.9% 60.5 7.1% Résultat opérationnel 76.1 8.3% 56.1 6.6% Royaume-Uni Chiffre d'affaires 429.6 382.8 Résultat opérationnel d'activité 26.4 6.1% 17.1 4.5% Résultat opérationnel courant 20.4 4.7% 10.5 2.7% Résultat opérationnel 19.8 4.6% 2.2 0.6% Autre Europe Chiffre d'affaires 534.9 475.5 Résultat opérationnel d'activité 34.5 6.5% 32.9 6.9% Résultat opérationnel courant 32.7 6.1% 28.9 6.1% Résultat opérationnel 28.6 5.4% 25.1 5.3% Sopra Banking Software Chiffre d'affaires 204.0 187.4 Résultat opérationnel d'activité -9.5 -4.7% -8.4 -4.5% Résultat opérationnel courant -15.6 -7.6% -14.6 -7.8% Résultat opérationnel -21.2 -10.4% -16.2 -8.6% Autres Solutions Chiffre d'affaires 123.6 119.2 Résultat opérationnel d'activité 14.5 11.7% 15.1 12.7% Résultat opérationnel courant 13.9 11.2% 13.9 11.7% Résultat opérationnel 11.9 9.6% 12.8 10.8% Sopra Steria : Compte de résultat consolidé - 1er semestre 2019 S1 2019 S1 2018 M€ % M€ % Chiffre d'affaires 2,207.1 2,014.0 Charges de personnel -1,338.5 -1,235.6 Charges d'exploitation -636.1 -624.4 Dotations aux amortissements et aux provisions -81.5 -21.2 Résultat opérationnel d'activité 151.0 6.8% 132.8 6.6% Charges liées aux paiement en actions -4.3 -22.1 Dotations aux amortissements sur incorporels affectés -13.6 -11.6 Résultat opérationnel courant 133.1 6.0% 99.2 4.9% Autres produits et charges opérationnels -17.8 -19.1 Résultat opérationnel 115.3 5.2% 80.0 4.0% Coût de l'endettement financier net -4.4 -3.7 Autres produits et charges financiers -7.7 -3.2 Charges d'impôt -34.4 -34.9 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence -2.0 1.3 Résultat net 66.8 3.0% 39.5 2.0% Part du Groupe 60.9 2.8% 38.4 1.9% Intérêts minoritaires 5.9 1.1 Nombre moyen pondéré d'actions

en circulation hors autocontrôle (M) 20.22 20.16 Résultat de base par action (€) 3.01 1.90 Sopra Steria : Evolution de la dette financière nette (M€) - 1er semestre 2019 S1 2019 S1 2018 Résultat opérationnel d'activité 151.0 132.8 Amortissements et Provisions (hors incorporels affectés) 81.5 22.9 EBITDA 232.5 155.7 Eléments non cash -4.6 -3.5 Impôt versé -34.3 -34.9 Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel -112.2 -169.4 Coût de réorganisation et restructuration -16.7 -20.7 Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle 64.8 -72.8 Variation nette liée aux contrats de location -46.8 - Variation nette liée aux opérations d'investissement -20.6 -25.7 Intérêts financiers nets -7.5 -4.6 Contributions additionnelles liées aux engagements de retraite à prestations définies -11.7 -11.2 Flux net de trésorerie disponible* -21.8 -114.3 Incidence des variations de périmètre 7.3 -15.7 Investissements financiers -1.1 -2.3 Dividendes versés -2.3 - Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence -0.0 - Augmentations de capital en numéraire - - Rachats et reventes d'actions propres -3.4 -18.3 Incidence des variations de taux de change 0.8 -1.6 Impact de la première application d'IFRS16 16.9 - Variation de l'endettement financier net -3.4 -152.3 Endettement financier net en début de periode 620.9 510.1 Endettement financier net en fin de periode 624.3 662.4 * Flux net de trésorerie disponible après retraitement de la cession des créances commerciales réalisées en 2017 pour 37 M€ - - 77,3 Sopra Steria : Bilan économique (M€) - 30/06/2019 6/30/2019 12/31/2018 Écarts d'acquisition 1,710.3 1,708.5 Actifs incorporels affectés 169.2 183.0 Droit d'utilisation des biens pris en location 284.1 - Autres immobilisations 211.2 234.9 Titres de participation mis en équivalence 193.0 195.1 Total actifs immobilisés 2,567.8 2,321.5 Impots différés nets 97.8 79.6 Clients et comptes rattachés (net) 1,161.1 1,091.8 Autres actifs et passifs -1,162.0 -1,153.1 Besoin en fonds de roulement (BFR) -0.9 -61.3 Actif économique 2,664.8 2,339.8 Capitaux propres 1,292.7 1,329.2 Provisions retraites et engagements assimilés 364.0 308.3 Provisions pour risques et charges 79.3 81.5 Dette liée aux biens pris en location 304.4 - Endettement financier net 624.4 620.9 Capitaux investis 2,664.8 2,339.8 Sopra Steria : Répartition des effectifs - 30/06/2019 6/30/2019 12/31/2018 France 19,343 19,013 Royaume-Uni 6,352 6,407 Autre Europe 10,268 10,095 Reste du Monde 360 344 X-Shore 8,636 8,255 Total 44,959 44,114 1 Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document

2 Après retraitement du besoin en fonds de roulement 2017 des 37 M€ de créances commerciales cédées et déconsolidées en 2017

3 Après retraitement du besoin en fonds de roulement 2017 des 37 M€ de créances commerciales cédées et déconsolidées fin 2017 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190725005796/fr/

© Business Wire 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Sociétés" 08:42 SOPRA STERIA : croissance revue à la hausse pour 2019 AW 08:41 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : accord pour une cession de PEMA GmbH CF 08:38 TELEPERFORMANCE : Mise à disposition du Rapport financier semestriel au 30 juin 2019 BU 08:33 EDF : hausse de 45% du résultat net semestriel CF 08:30 RÉSULTAT SEMI-ANNUEL : Renforcement et expansion du réseau tout en réalisant une solide performance financière. PU 08:30 SOCIETE GENERALE : Société Générale annonce un accord en vue de la cession de PEMA GmbH à TIP Trailer Services PU 08:27 SUEZ : coinvestissement avec Five Capital en Arabie Saoudite CF 08:25 MRM : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2019 PU 08:25 MRM : Rapport financier – 1er semestre 2019 PU 08:21 IDORSIA : succès en phase III du ponesimod contre la sclérose en plaques AW