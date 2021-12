Sopra Steria : Transactions hebdomadaires sur actions propres déclarées pour la période du 13 au 17 décembre 2021 20/12/2021 | 17:46 Envoyer par e-mail :

En application du Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et conformément à l'Article 241-4 du Règlement général de l'AMF, Sopra Steria Group (Paris:SOP) déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions : Transfert réalisé le 15 décembre 2021, dans le cadre du plan d'actionnariat salariés « Share Incentive Plan – SIP » mis en œuvre par Sopra Steria Group au Royaume-Uni, ayant pour objectif l'attribution gratuite aux salariés britanniques participant à l'offre SIP, d'actions Sopra Steria à raison d'une action gratuite pour une action souscrite. Séance du Type de transaction Nombre de titres Prix moyen pondéré

en euros Montant global en euros 15/12/2021 Transfert 67 N/A N/A Présentation agrégée par jour et par marché Nom de l'émetteur Code Identifiant de

l'émetteur (LEI) Jour de la

transaction Code identifiant de

l'instrument

financier (Code

ISIN) Volume total

journalier (en

nombre d'actions) Prix pondéré

moyen journalier

d'acquisition des

actions Marché SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 17/12/2021 FR0000050809 877 150,9121 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 16/12/2021 FR0000050809 800 150,2125 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 15/12/2021 FR0000050809 5 650 149,841 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 13/12/2021 FR0000050809 3 749 159,1134 Euronext Présentation détaillée transaction par transaction Nom de l'émetteur Code Identifiant (LEI) Nom du

PSI Code

Identifiant

PSI Jour/heure de la

transaction Code

identifiant

de

l'instrument

financier

(ISIN) Prix unitaire

(unité) Devise Quantité

achetée Code

identifiant

marché Numéro de

référence de la

transaction Objectif du

rachat SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T14:10:40+151:00 FR0000050809 151,00 EUR 14 XPAR 62318630 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T13:59:01+151:00 FR0000050809 151,00 EUR 24 XPAR 62317752 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T13:58:58+151:00 FR0000050809 151,00 EUR 1 XPAR 62317749 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T13:58:58+151:00 FR0000050809 151,00 EUR 51 XPAR 62317748 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T13:55:42+151:00 FR0000050809 151,00 EUR 7 XPAR 62317597 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T13:52:47+151:00 FR0000050809 151,00 EUR 99 XPAR 62317447 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T13:52:46+151:00 FR0000050809 151,00 EUR 16 XPAR 62317446 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T13:07:25+151:00 FR0000050809 150,80 EUR 281 XPAR 62314785 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T13:07:25+151:00 FR0000050809 150,80 EUR 19 XPAR 62314784 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T13:02:04+151:00 FR0000050809 150,90 EUR 21,00 XPAR 62314555 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T12:58:48+151:00 FR0000050809 151,00 EUR 26,00 XPAR 62314389 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T12:49:15+151:00 FR0000050809 151 EUR 130,00 XPAR 62313938 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T12:49:15+151:00 FR0000050809 151 EUR 20,00 XPAR 62313937 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T12:49:00+151:00 FR0000050809 151 EUR 32,00 XPAR 62313923 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T12:49:00+151:00 FR0000050809 151 EUR 13,00 XPAR 62313922 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T12:40:59+151:00 FR0000050809 151 EUR 23,00 XPAR 62313544 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-17T12:40:59+151:00 FR0000050809 151 EUR 100,00 XPAR 62313543 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T11:20:33+150:00 FR0000050809 150 EUR 100,00 XPAR 62260936 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T11:05:28+150:00 FR0000050809 150 EUR 12,00 XPAR 62259679 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T11:05:28+150:00 FR0000050809 150 EUR 68,00 XPAR 62259678 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T11:05:28+150:00 FR0000050809 150 EUR 20,00 XPAR 62259675 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T11:01:35+151:00 FR0000050809 151 EUR 100,00 XPAR 62259356 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T09:23:01+151:00 FR0000050809 151 EUR 100,00 XPAR 62250866 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T09:16:51+150:00 FR0000050809 150 EUR 14,00 XPAR 62250028 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T09:16:51+150:00 FR0000050809 150 EUR 44,00 XPAR 62250027 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T09:16:50+150:00 FR0000050809 150 EUR 20,00 XPAR 62250026 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T09:16:50+150:00 FR0000050809 150 EUR 2,00 XPAR 62250025 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T09:16:50+150:00 FR0000050809 150 EUR 20,00 XPAR 62250024 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T09:15:00+149:00 FR0000050809 149 EUR 63,00 XPAR 62249729 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T09:15:00+149:00 FR0000050809 149 EUR 37,00 XPAR 62249728 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T09:13:58+150:00 FR0000050809 150 EUR 100,00 XPAR 62249607 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T09:12:27+151:00 FR0000050809 151 EUR 93,00 XPAR 62249392 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-16T09:12:27+151:00 FR0000050809 151 EUR 7,00 XPAR 62249391 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:12:11+146:00 FR0000050809 146 EUR 4,00 XPAR 62240274 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:12:11+146:00 FR0000050809 146 EUR 11,00 XPAR 62240270 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:12:11+146:00 FR0000050809 146 EUR 8,00 XPAR 62240269 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:12:11+146:00 FR0000050809 146 EUR 21,00 XPAR 62240268 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:08:35+146:00 FR0000050809 146 EUR 177,00 XPAR 62240008 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:08:35+146:00 FR0000050809 146 EUR 25,00 XPAR 62240007 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:07:42+146:00 FR0000050809 146 EUR 19,00 XPAR 62239923 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:07:42+146:00 FR0000050809 146 EUR 4,00 XPAR 62239922 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:07:42+146:00 FR0000050809 146 EUR 8,00 XPAR 62239921 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:07:42+146:00 FR0000050809 146 EUR 17,00 XPAR 62239920 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:07:42+146:00 FR0000050809 146 EUR 19,00 XPAR 62239919 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:07:42+146:00 FR0000050809 146 EUR 19,00 XPAR 62239918 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:07:42+146:00 FR0000050809 146 EUR 9,00 XPAR 62239917 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:07:37+146:00 FR0000050809 146 EUR 8,00 XPAR 62239913 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:05:00+146:00 FR0000050809 146 EUR 21,00 XPAR 62239603 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:01:56+146:00 FR0000050809 146 EUR 31,00 XPAR 62239380 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:01:56+146:00 FR0000050809 146 EUR 33,00 XPAR 62239379 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:01:56+146:00 FR0000050809 146 EUR 5,00 XPAR 62239378 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:01:56+146:00 FR0000050809 146 EUR 15,00 XPAR 62239377 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:01:56+146:00 FR0000050809 146 EUR 5,00 XPAR 62239376 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T17:01:56+146:00 FR0000050809 146 EUR 13,00 XPAR 62239372 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:56:12+147:00 FR0000050809 147 EUR 23,00 XPAR 62238750 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:54:38+147:00 FR0000050809 147 EUR 37,00 XPAR 62238588 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:54:38+147:00 FR0000050809 147 EUR 21,00 XPAR 62238587 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:51:29+147:00 FR0000050809 147 EUR 13,00 XPAR 62238246 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:51:29+147:00 FR0000050809 147 EUR 10,00 XPAR 62238245 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:49:37+147:00 FR0000050809 147 EUR 5,00 XPAR 62238068 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:49:37+147:00 FR0000050809 147 EUR 16,00 XPAR 62238067 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:49:37+147:00 FR0000050809 147 EUR 17,00 XPAR 62238066 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:49:37+147:00 FR0000050809 147 EUR 22,00 XPAR 62238065 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:45:35+147:00 FR0000050809 147 EUR 34,00 XPAR 62237515 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:45:35+147:00 FR0000050809 147 EUR 36,00 XPAR 62237514 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:43:07+147:00 FR0000050809 147 EUR 53,00 XPAR 62237185 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:38:26+147:00 FR0000050809 147 EUR 3,00 XPAR 62236687 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:38:26+147:00 FR0000050809 147 EUR 11,00 XPAR 62236686 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:38:26+147:00 FR0000050809 147 EUR 28,00 XPAR 62236685 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:38:26+147:00 FR0000050809 147 EUR 20,00 XPAR 62236684 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:38:26+147:00 FR0000050809 147 EUR 11,00 XPAR 62236683 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:38:26+147:00 FR0000050809 147 EUR 11,00 XPAR 62236682 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:38:26+147:00 FR0000050809 147 EUR 6,00 XPAR 62236681 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:38:26+147:00 FR0000050809 147 EUR 39,00 XPAR 62236680 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:30:41+146:00 FR0000050809 146 EUR 23,00 XPAR 62235577 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:30:41+146:00 FR0000050809 146 EUR 15,00 XPAR 62235576 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:30:41+146:00 FR0000050809 146 EUR 20,00 XPAR 62235575 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:30:41+146:00 FR0000050809 146 EUR 7,00 XPAR 62235573 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:26:45+146:00 FR0000050809 146 EUR 32,00 XPAR 62235016 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:24:39+147:00 FR0000050809 147 EUR 39,00 XPAR 62234857 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:24:39+147:00 FR0000050809 147 EUR 26,00 XPAR 62234856 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:19:44+147:00 FR0000050809 147 EUR 24,00 XPAR 62234416 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:17:52+147:00 FR0000050809 147 EUR 2,00 XPAR 62234204 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:17:50+147:00 FR0000050809 147 EUR 21,00 XPAR 62234203 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:17:11+147:00 FR0000050809 147 EUR 43,00 XPAR 62234132 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:17:11+147:00 FR0000050809 147 EUR 18,00 XPAR 62234131 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:12:49+147:00 FR0000050809 147 EUR 23,00 XPAR 62233604 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:11:38+147:00 FR0000050809 147 EUR 26,00 XPAR 62233480 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:08:28+147:00 FR0000050809 147 EUR 21,00 XPAR 62233115 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:08:28+147:00 FR0000050809 147 EUR 16,00 XPAR 62233114 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:08:09+147:00 FR0000050809 147 EUR 5,00 XPAR 62233089 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:08:09+147:00 FR0000050809 147 EUR 19,00 XPAR 62233088 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:04:54+148:00 FR0000050809 148 EUR 26,00 XPAR 62232791 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:04:47+148:00 FR0000050809 148 EUR 34,00 XPAR 62232754 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:03:35+148:00 FR0000050809 148 EUR 23,00 XPAR 62232665 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:01:46+148:00 FR0000050809 148 EUR 23,00 XPAR 62232486 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:01:46+148:00 FR0000050809 148 EUR 1,00 XPAR 62232485 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T16:00:18+148:00 FR0000050809 148 EUR 25,00 XPAR 62232328 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:59:17+148:00 FR0000050809 148 EUR 21,00 XPAR 62232127 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:57:46+148:00 FR0000050809 148 EUR 33,00 XPAR 62231953 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:57:39+148:00 FR0000050809 148 EUR 34,00 XPAR 62231926 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:55:09+148:00 FR0000050809 148 EUR 22,00 XPAR 62231631 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:55:09+148:00 FR0000050809 148 EUR 22,00 XPAR 62231630 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:55:09+148:00 FR0000050809 148 EUR 25,00 XPAR 62231629 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:55:09+148:00 FR0000050809 148 EUR 1,00 XPAR 62231628 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:50:59+148:00 FR0000050809 148 EUR 12,00 XPAR 62231023 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:50:59+148:00 FR0000050809 148 EUR 17,00 XPAR 62231022 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:49:18+147:00 FR0000050809 147 EUR 23,00 XPAR 62230777 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:47:57+147:00 FR0000050809 147 EUR 25,00 XPAR 62230604 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:47:57+147:00 FR0000050809 147 EUR 40,00 XPAR 62230603 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:43:56+147:00 FR0000050809 147 EUR 25,00 XPAR 62230124 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:42:38+147:00 FR0000050809 147 EUR 39,00 XPAR 62229964 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:42:38+147:00 FR0000050809 147 EUR 39,00 XPAR 62229963 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:39:28+147:00 FR0000050809 147 EUR 20,00 XPAR 62229589 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:39:00+147:00 FR0000050809 147 EUR 19,00 XPAR 62229508 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:37:12+147:00 FR0000050809 147 EUR 23,00 XPAR 62229304 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:34:15+147:00 FR0000050809 147 EUR 29,00 XPAR 62228864 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:33:53+147:00 FR0000050809 147 EUR 23,00 XPAR 62228824 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:31:53+147:00 FR0000050809 147 EUR 6,00 XPAR 62228403 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:31:53+147:00 FR0000050809 147 EUR 17,00 XPAR 62228402 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:31:19+147:00 FR0000050809 147 EUR 21,00 XPAR 62228291 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:30:05+148:00 FR0000050809 148 EUR 18,00 XPAR 62228049 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:30:05+148:00 FR0000050809 148 EUR 6,00 XPAR 62228048 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:29:04+148:00 FR0000050809 148 EUR 25,00 XPAR 62227780 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:28:05+148:00 FR0000050809 148 EUR 28,00 XPAR 62227716 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:26:42+148:00 FR0000050809 148 EUR 22,00 XPAR 62227598 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:26:42+148:00 FR0000050809 148 EUR 37,00 XPAR 62227597 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:21:52+148:00 FR0000050809 148 EUR 25,00 XPAR 62227098 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:21:52+148:00 FR0000050809 148 EUR 41,00 XPAR 62227097 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:17:40+148:00 FR0000050809 148 EUR 34,00 XPAR 62226799 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:16:12+148:00 FR0000050809 148 EUR 11,00 XPAR 62226728 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:16:12+148:00 FR0000050809 148 EUR 6,00 XPAR 62226727 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:13:44+148:00 FR0000050809 148 EUR 5,00 XPAR 62226566 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:13:35+149:00 FR0000050809 149 EUR 13,00 XPAR 62226562 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:13:35+149:00 FR0000050809 149 EUR 17,00 XPAR 62226561 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:13:35+149:00 FR0000050809 149 EUR 21,00 XPAR 62226560 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:13:35+149:00 FR0000050809 149 EUR 8,00 XPAR 62226559 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:08:50+149:00 FR0000050809 149 EUR 22,00 XPAR 62226223 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:06:36+149:00 FR0000050809 149 EUR 33,00 XPAR 62226126 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:06:36+149:00 FR0000050809 149 EUR 18,00 XPAR 62226125 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:06:36+149:00 FR0000050809 149 EUR 20,00 XPAR 62226124 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:06:36+149:00 FR0000050809 149 EUR 10,00 XPAR 62226123 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:06:36+149:00 FR0000050809 149 EUR 14,00 XPAR 62226122 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T15:01:20+149:00 FR0000050809 149 EUR 24,00 XPAR 62225779 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:57:00+149:00 FR0000050809 149 EUR 6,00 XPAR 62225564 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:57:00+149:00 FR0000050809 149 EUR 20,00 XPAR 62225563 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:57:00+149:00 FR0000050809 149 EUR 20,00 XPAR 62225562 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:57:00+149:00 FR0000050809 149 EUR 6,00 XPAR 62225561 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:52:05+149:00 FR0000050809 149 EUR 23,00 XPAR 62225326 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:51:15+149:00 FR0000050809 149 EUR 24,00 XPAR 62225258 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:49:55+149:00 FR0000050809 149 EUR 25,00 XPAR 62225105 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:48:58+150:00 FR0000050809 150 EUR 33,00 XPAR 62225053 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:41:31+149:00 FR0000050809 149 EUR 24,00 XPAR 62224568 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:39:56+149:00 FR0000050809 149 EUR 20,00 XPAR 62224449 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:38:39+149:00 FR0000050809 149 EUR 27,00 XPAR 62224391 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:36:08+149:00 FR0000050809 149 EUR 27,00 XPAR 62224233 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:31:28+150:00 FR0000050809 150 EUR 60,00 XPAR 62223836 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:31:28+150:00 FR0000050809 150 EUR 9,00 XPAR 62223835 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:31:28+150:00 FR0000050809 150 EUR 14,00 XPAR 62223834 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:31:28+150:00 FR0000050809 150 EUR 9,00 XPAR 62223833 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:25:01+149:00 FR0000050809 149 EUR 142,00 XPAR 62223413 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:24:06+149:00 FR0000050809 149 EUR 88,00 XPAR 62223365 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:24:05+149:00 FR0000050809 149 EUR 52,00 XPAR 62223364 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:24:05+149:00 FR0000050809 149 EUR 8,00 XPAR 62223363 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:24:05+149:00 FR0000050809 149 EUR 9,00 XPAR 62223362 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:24:05+149:00 FR0000050809 149 EUR 1,00 XPAR 62223361 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:20:31+149:00 FR0000050809 149 EUR 22,00 XPAR 62223117 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:20:27+149:00 FR0000050809 149 EUR 1,00 XPAR 62223116 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:18:06+150:00 FR0000050809 150 EUR 10,00 XPAR 62222985 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:18:06+150:00 FR0000050809 150 EUR 32,00 XPAR 62222984 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:18:06+150:00 FR0000050809 150 EUR 27,00 XPAR 62222983 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:18:06+150:00 FR0000050809 150 EUR 27,00 XPAR 62222982 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:18:06+150:00 FR0000050809 150 EUR 37,00 XPAR 62222981 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:09:35+150:00 FR0000050809 150 EUR 20,00 XPAR 62222485 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:08:33+150:00 FR0000050809 150 EUR 14,00 XPAR 62222452 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:08:10+150:00 FR0000050809 150 EUR 22,00 XPAR 62222437 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:06:48+150:00 FR0000050809 150 EUR 8,00 XPAR 62222357 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:06:41+150:00 FR0000050809 150 EUR 20,00 XPAR 62222356 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:05:44+150:00 FR0000050809 150 EUR 8,00 XPAR 62222307 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:05:44+150:00 FR0000050809 150 EUR 21,00 XPAR 62222306 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:05:44+150:00 FR0000050809 150 EUR 13,00 XPAR 62222305 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:05:44+150:00 FR0000050809 150 EUR 10,00 XPAR 62222304 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:05:44+150:00 FR0000050809 150 EUR 9,00 XPAR 62222303 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:02:03+150:00 FR0000050809 150 EUR 17,00 XPAR 62222077 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:02:03+150:00 FR0000050809 150 EUR 7,00 XPAR 62222076 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:00:06+150:00 FR0000050809 150 EUR 9,00 XPAR 62221948 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T14:00:06+150:00 FR0000050809 150 EUR 15,00 XPAR 62221947 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:59:03+151:00 FR0000050809 151 EUR 35,00 XPAR 62221896 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:57:55+151:00 FR0000050809 151 EUR 17,00 XPAR 62221853 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:57:55+151:00 FR0000050809 151 EUR 8,00 XPAR 62221852 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:57:55+151:00 FR0000050809 151 EUR 39,00 XPAR 62221851 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:57:55+151:00 FR0000050809 151 EUR 1,00 XPAR 62221850 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:52:22+151:00 FR0000050809 151 EUR 4,00 XPAR 62221672 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:52:22+151:00 FR0000050809 151 EUR 31,00 XPAR 62221671 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:52:22+151:00 FR0000050809 151 EUR 25,00 XPAR 62221670 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:49:22+151:00 FR0000050809 151 EUR 10,00 XPAR 62221534 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:49:22+151:00 FR0000050809 151 EUR 30,00 XPAR 62221533 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:49:22+151:00 FR0000050809 151 EUR 30,00 XPAR 62221529 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:49:22+151:00 FR0000050809 151 EUR 30,00 XPAR 62221528 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:45:13+151:00 FR0000050809 151 EUR 3,00 XPAR 62221333 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:45:13+151:00 FR0000050809 151 EUR 10,00 XPAR 62221330 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:45:13+151:00 FR0000050809 151 EUR 10,00 XPAR 62221328 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:45:13+151:00 FR0000050809 151 EUR 3,00 XPAR 62221324 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:39:03+151:00 FR0000050809 151 EUR 16,00 XPAR 62220996 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:39:03+151:00 FR0000050809 151 EUR 41,00 XPAR 62220995 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:30:53+151:00 FR0000050809 151 EUR 34,00 XPAR 62220561 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:30:53+151:00 FR0000050809 151 EUR 9,00 XPAR 62220560 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:30:10+151:00 FR0000050809 151 EUR 33,00 XPAR 62220548 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:30:10+151:00 FR0000050809 151 EUR 15,00 XPAR 62220547 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:21:17+151:00 FR0000050809 151 EUR 24,00 XPAR 62220138 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:20:50+151:00 FR0000050809 151 EUR 7,00 XPAR 62220124 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:20:47+151:00 FR0000050809 151 EUR 6,00 XPAR 62220123 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:20:47+151:00 FR0000050809 151 EUR 15,00 XPAR 62220122 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:20:18+151:00 FR0000050809 151 EUR 32,00 XPAR 62220109 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:05:03+151:00 FR0000050809 151 EUR 31,00 XPAR 62219437 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T13:04:00+152:00 FR0000050809 152 EUR 24,00 XPAR 62219390 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:55:09+151:00 FR0000050809 151 EUR 24,00 XPAR 62218980 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:55:09+151:00 FR0000050809 151 EUR 2,00 XPAR 62218979 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:53:03+152:00 FR0000050809 152 EUR 24,00 XPAR 62218902 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:46:15+152:00 FR0000050809 152 EUR 23,00 XPAR 62218605 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:43:03+152:00 FR0000050809 152 EUR 22,00 XPAR 62218480 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:35:48+152:00 FR0000050809 152 EUR 5,00 XPAR 62218131 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:35:48+152:00 FR0000050809 152 EUR 18,00 XPAR 62218130 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:33:27+152:00 FR0000050809 152 EUR 21,00 XPAR 62217992 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:33:27+152:00 FR0000050809 152 EUR 26,00 XPAR 62217991 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:32:30+153:00 FR0000050809 153 EUR 25,00 XPAR 62217933 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:21:12+153:00 FR0000050809 153 EUR 26,00 XPAR 62217297 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:15:36+153:00 FR0000050809 153 EUR 32,00 XPAR 62216975 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:15:36+153:00 FR0000050809 153 EUR 17,00 XPAR 62216974 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:15:36+153:00 FR0000050809 153 EUR 10,00 XPAR 62216973 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:15:36+153:00 FR0000050809 153 EUR 9,00 XPAR 62216972 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:15:36+153:00 FR0000050809 153 EUR 7,00 XPAR 62216971 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:15:36+153:00 FR0000050809 153 EUR 16,00 XPAR 62216970 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:05:39+153:00 FR0000050809 153 EUR 24,00 XPAR 62216548 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:03:59+153:00 FR0000050809 153 EUR 22,00 XPAR 62216475 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:03:59+153:00 FR0000050809 153 EUR 100,00 XPAR 62216474 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:03:46+153:00 FR0000050809 153 EUR 100,00 XPAR 62216460 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T12:02:55+153:00 FR0000050809 153 EUR 24,00 XPAR 62216442 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:59:02+153:00 FR0000050809 153 EUR 21,00 XPAR 62216287 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:56:57+153:00 FR0000050809 153 EUR 12,00 XPAR 62216145 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:56:57+153:00 FR0000050809 153 EUR 9,00 XPAR 62216144 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:56:55+153:00 FR0000050809 153 EUR 22,00 XPAR 62216138 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:56:55+153:00 FR0000050809 153 EUR 5,00 XPAR 62216137 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:56:55+153:00 FR0000050809 153 EUR 65,00 XPAR 62216136 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:56:55+153:00 FR0000050809 153 EUR 10,00 XPAR 62216135 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:56:55+153:00 FR0000050809 153 EUR 20,00 XPAR 62216134 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:53:03+154:00 FR0000050809 154 EUR 5,00 XPAR 62215922 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:53:02+154:00 FR0000050809 154 EUR 18,00 XPAR 62215921 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:50:54+154:00 FR0000050809 154 EUR 7,00 XPAR 62215780 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:50:54+154:00 FR0000050809 154 EUR 18,00 XPAR 62215779 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:50:54+154:00 FR0000050809 154 EUR 100,00 XPAR 62215778 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:50:54+154:00 FR0000050809 154 EUR 22,00 XPAR 62215777 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:50:54+154:00 FR0000050809 154 EUR 78,00 XPAR 62215776 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:48:00+154:00 FR0000050809 154 EUR 25,00 XPAR 62215569 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:48:00+154:00 FR0000050809 154 EUR 49,00 XPAR 62215568 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:46:09+154:00 FR0000050809 154 EUR 24,00 XPAR 62215503 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:46:09+154:00 FR0000050809 154 EUR 100,00 XPAR 62215500 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:46:04+154:00 FR0000050809 154 EUR 23,00 XPAR 62215490 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:46:04+154:00 FR0000050809 154 EUR 18,00 XPAR 62215489 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:46:04+154:00 FR0000050809 154 EUR 8,00 XPAR 62215488 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:46:04+154:00 FR0000050809 154 EUR 5,00 XPAR 62215487 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:46:04+154:00 FR0000050809 154 EUR 50,00 XPAR 62215486 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:46:04+154:00 FR0000050809 154 EUR 5,00 XPAR 62215485 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:46:04+154:00 FR0000050809 154 EUR 14,00 XPAR 62215484 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:38:20+154:00 FR0000050809 154 EUR 22,00 XPAR 62215090 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:38:20+154:00 FR0000050809 154 EUR 4,00 XPAR 62215089 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:38:02+154:00 FR0000050809 154 EUR 100,00 XPAR 62215049 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:38:02+154:00 FR0000050809 154 EUR 23,00 XPAR 62215048 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:38:02+154:00 FR0000050809 154 EUR 1,00 XPAR 62215047 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:38:02+154:00 FR0000050809 154 EUR 10,00 XPAR 62215045 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:38:02+154:00 FR0000050809 154 EUR 40,00 XPAR 62215044 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:38:02+154:00 FR0000050809 154 EUR 10,00 XPAR 62215043 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:38:02+154:00 FR0000050809 154 EUR 40,00 XPAR 62215042 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:34:42+154:00 FR0000050809 154 EUR 22,00 XPAR 62214861 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:33:48+154:00 FR0000050809 154 EUR 18,00 XPAR 62214780 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:33:48+154:00 FR0000050809 154 EUR 10,00 XPAR 62214779 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:33:48+154:00 FR0000050809 154 EUR 21,00 XPAR 62214778 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:33:24+154:00 FR0000050809 154 EUR 51,00 XPAR 62214749 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:30:12+154:00 FR0000050809 154 EUR 3,00 XPAR 62214579 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-15T11:30:12+154:00 FR0000050809 154 EUR 2,00 XPAR 62214578 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T17:21:04+158:00 FR0000050809 158 EUR 16,00 XPAR 62151088 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T17:21:04+158:00 FR0000050809 158 EUR 11,00 XPAR 62151087 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T17:19:03+158:00 FR0000050809 158 EUR 14,00 XPAR 62150771 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T17:19:03+158:00 FR0000050809 158 EUR 10,00 XPAR 62150770 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T17:18:28+158:00 FR0000050809 158 EUR 12,00 XPAR 62150676 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T17:18:28+158:00 FR0000050809 158 EUR 3,00 XPAR 62150675 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T17:18:28+158:00 FR0000050809 158 EUR 12,00 XPAR 62150674 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T17:18:28+158:00 FR0000050809 158 EUR 25,00 XPAR 62150673 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T17:12:10+158:00 FR0000050809 158 EUR 2,00 XPAR 62149603 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T17:12:10+158:00 FR0000050809 158 EUR 26,00 XPAR 62149602 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T17:12:10+158:00 FR0000050809 158 EUR 25,00 XPAR 62149601 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T17:12:10+158:00 FR0000050809 158 EUR 23,00 XPAR 62149600 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T17:05:30+158:00 FR0000050809 158 EUR 25,00 XPAR 62148775 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T17:05:30+158:00 FR0000050809 158 EUR 28,00 XPAR 62148774 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:58:33+159:00 FR0000050809 159 EUR 27,00 XPAR 62148002 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:56:42+159:00 FR0000050809 159 EUR 24,00 XPAR 62147796 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:56:42+159:00 FR0000050809 159 EUR 13,00 XPAR 62147795 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:53:02+159:00 FR0000050809 159 EUR 51,00 XPAR 62147509 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:53:02+159:00 FR0000050809 159 EUR 52,00 XPAR 62147508 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:53:02+159:00 FR0000050809 159 EUR 39,00 XPAR 62147507 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:36:28+158:00 FR0000050809 158 EUR 13,00 XPAR 62145831 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:36:28+158:00 FR0000050809 158 EUR 13,00 XPAR 62145830 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:36:28+158:00 FR0000050809 158 EUR 54,00 XPAR 62145829 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:25:26+159:00 FR0000050809 159 EUR 27,00 XPAR 62144397 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:22:02+159:00 FR0000050809 159 EUR 28,00 XPAR 62144018 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:17:59+159:00 FR0000050809 159 EUR 10,00 XPAR 62143662 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:17:59+159:00 FR0000050809 159 EUR 14,00 XPAR 62143661 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:17:59+159:00 FR0000050809 159 EUR 6,00 XPAR 62143660 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:17:59+159:00 FR0000050809 159 EUR 18,00 XPAR 62143659 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:17:59+159:00 FR0000050809 159 EUR 24,00 XPAR 62143658 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:17:59+159:00 FR0000050809 159 EUR 25,00 XPAR 62143657 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:07:40+159:00 FR0000050809 159 EUR 24,00 XPAR 62142139 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:07:40+159:00 FR0000050809 159 EUR 11,00 XPAR 62142134 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:07:40+159:00 FR0000050809 159 EUR 78,00 XPAR 62142133 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:07:40+159:00 FR0000050809 159 EUR 11,00 XPAR 62142132 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:04:54+159:00 FR0000050809 159 EUR 83,00 XPAR 62141853 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:04:54+159:00 FR0000050809 159 EUR 9,00 XPAR 62141852 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:04:54+159:00 FR0000050809 159 EUR 8,00 XPAR 62141851 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T16:03:58+159:00 FR0000050809 159 EUR 51,00 XPAR 62141755 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:58:18+159:00 FR0000050809 159 EUR 3,00 XPAR 62141298 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:58:18+159:00 FR0000050809 159 EUR 23,00 XPAR 62141297 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:53:14+159:00 FR0000050809 159 EUR 28,00 XPAR 62140681 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:49:57+159:00 FR0000050809 159 EUR 27,00 XPAR 62140237 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:46:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 27,00 XPAR 62139915 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:44:30+159:00 FR0000050809 159 EUR 53,00 XPAR 62139718 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:38:22+159:00 FR0000050809 159 EUR 26,00 XPAR 62138984 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:38:22+159:00 FR0000050809 159 EUR 2,00 XPAR 62138983 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:38:22+159:00 FR0000050809 159 EUR 20,00 XPAR 62138982 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:38:22+159:00 FR0000050809 159 EUR 30,00 XPAR 62138981 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:29:00+159:00 FR0000050809 159 EUR 26,00 XPAR 62137443 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:27:00+159:00 FR0000050809 159 EUR 50,00 XPAR 62137301 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:21:18+159:00 FR0000050809 159 EUR 54,00 XPAR 62136786 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:12:10+159:00 FR0000050809 159 EUR 4,00 XPAR 62136126 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:12:10+159:00 FR0000050809 159 EUR 20,00 XPAR 62136125 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:12:10+159:00 FR0000050809 159 EUR 26,00 XPAR 62136124 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:12:10+159:00 FR0000050809 159 EUR 2,00 XPAR 62136123 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T15:01:27+159:00 FR0000050809 159 EUR 24,00 XPAR 62135360 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T14:58:52+159:00 FR0000050809 159 EUR 26,00 XPAR 62135208 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T14:58:52+159:00 FR0000050809 159 EUR 25,00 XPAR 62135207 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T14:44:12+159:00 FR0000050809 159 EUR 65,00 XPAR 62134344 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T14:44:12+159:00 FR0000050809 159 EUR 12,00 XPAR 62134343 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T14:44:12+159:00 FR0000050809 159 EUR 27,00 XPAR 62134342 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T14:40:12+159:00 FR0000050809 159 EUR 24,00 XPAR 62134063 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T14:39:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 50,00 XPAR 62134011 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T14:16:08+159:00 FR0000050809 159 EUR 26,00 XPAR 62132830 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T14:16:08+159:00 FR0000050809 159 EUR 54,00 XPAR 62132829 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T14:16:08+159:00 FR0000050809 159 EUR 46,00 XPAR 62132828 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T14:10:02+159:00 FR0000050809 159 EUR 24,00 XPAR 62132543 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T14:10:02+159:00 FR0000050809 159 EUR 24,00 XPAR 62132542 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T14:10:02+159:00 FR0000050809 159 EUR 16,00 XPAR 62132541 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T14:10:02+159:00 FR0000050809 159 EUR 10,00 XPAR 62132540 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:55:09+159:00 FR0000050809 159 EUR 26,00 XPAR 62131781 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:46:55+159:00 FR0000050809 159 EUR 10,00 XPAR 62131354 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:46:55+159:00 FR0000050809 159 EUR 16,00 XPAR 62131353 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:42:45+159:00 FR0000050809 159 EUR 27,00 XPAR 62131122 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:32:51+159:00 FR0000050809 159 EUR 30,00 XPAR 62130676 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:32:51+159:00 FR0000050809 159 EUR 10,00 XPAR 62130675 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:32:51+159:00 FR0000050809 159 EUR 39,00 XPAR 62130674 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:32:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 5,00 XPAR 62130660 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:32:36+159:00 FR0000050809 159 EUR 5,00 XPAR 62130659 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:14:14+159:00 FR0000050809 159 EUR 26,00 XPAR 62129685 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:14:14+159:00 FR0000050809 159 EUR 100,00 XPAR 62129684 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:06:26+159:00 FR0000050809 159 EUR 26,00 XPAR 62129273 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:06:26+159:00 FR0000050809 159 EUR 25,00 XPAR 62129272 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:06:26+159:00 FR0000050809 159 EUR 26,00 XPAR 62129271 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:03:48+159:00 FR0000050809 159 EUR 18,00 XPAR 62129173 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T13:03:48+159:00 FR0000050809 159 EUR 10,00 XPAR 62129172 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T12:47:03+159:00 FR0000050809 159 EUR 23,00 XPAR 62128458 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T12:47:03+159:00 FR0000050809 159 EUR 2,00 XPAR 62128457 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T12:37:57+159:00 FR0000050809 159 EUR 26,00 XPAR 62128037 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T12:37:57+159:00 FR0000050809 159 EUR 52,00 XPAR 62128032 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T12:22:51+159:00 FR0000050809 159 EUR 24,00 XPAR 62127372 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T12:15:00+160:00 FR0000050809 160 EUR 28,00 XPAR 62126957 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T12:15:00+160:00 FR0000050809 160 EUR 26,00 XPAR 62126956 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T12:15:00+160:00 FR0000050809 160 EUR 27,00 XPAR 62126955 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T12:01:46+159:00 FR0000050809 159 EUR 26,00 XPAR 62126195 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T11:51:17+159:00 FR0000050809 159 EUR 24,00 XPAR 62125462 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T11:51:17+159:00 FR0000050809 159 EUR 31,00 XPAR 62125461 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T11:51:17+159:00 FR0000050809 159 EUR 19,00 XPAR 62125460 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T11:49:31+160:00 FR0000050809 160 EUR 28,00 XPAR 62125201 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T11:35:16+159:00 FR0000050809 159 EUR 26,00 XPAR 62123933 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T11:35:16+159:00 FR0000050809 159 EUR 53,00 XPAR 62123932 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T11:17:22+159:00 FR0000050809 159 EUR 26,00 XPAR 62122692 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T11:17:22+159:00 FR0000050809 159 EUR 53,00 XPAR 62122691 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T11:06:42+160:00 FR0000050809 160 EUR 25,00 XPAR 62121638 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T10:56:50+160:00 FR0000050809 160 EUR 49,00 XPAR 62120968 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T10:42:21+160:00 FR0000050809 160 EUR 29,00 XPAR 62120085 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T10:42:21+160:00 FR0000050809 160 EUR 16,00 XPAR 62120084 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T10:42:21+160:00 FR0000050809 160 EUR 27,00 XPAR 62120083 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T10:42:21+160:00 FR0000050809 160 EUR 11,00 XPAR 62120082 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T10:41:26+160:00 FR0000050809 160 EUR 45,00 XPAR 62120050 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T10:41:26+160:00 FR0000050809 160 EUR 9,00 XPAR 62120049 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T10:21:45+160:00 FR0000050809 160 EUR 29,00 XPAR 62118752 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T10:21:45+160:00 FR0000050809 160 EUR 50,00 XPAR 62118751 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T10:21:45+160:00 FR0000050809 160 EUR 49,00 XPAR 62118750 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T10:11:10+159:00 FR0000050809 159 EUR 20,00 XPAR 62118052 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:58:48+160:00 FR0000050809 160 EUR 11,00 XPAR 62117220 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:58:48+160:00 FR0000050809 160 EUR 17,00 XPAR 62117219 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:58:48+160:00 FR0000050809 160 EUR 31,00 XPAR 62117218 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:58:48+160:00 FR0000050809 160 EUR 20,00 XPAR 62117217 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:58:48+160:00 FR0000050809 160 EUR 9,00 XPAR 62117216 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:58:48+160:00 FR0000050809 160 EUR 4,00 XPAR 62117215 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:58:48+160:00 FR0000050809 160 EUR 16,00 XPAR 62117214 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:58:48+160:00 FR0000050809 160 EUR 11,00 XPAR 62117213 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:58:48+160:00 FR0000050809 160 EUR 20,00 XPAR 62117212 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:58:47+160:00 FR0000050809 160 EUR 7,00 XPAR 62117210 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:47:17+159:00 FR0000050809 159 EUR 20,00 XPAR 62116480 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:39:26+160:00 FR0000050809 160 EUR 3,00 XPAR 62116013 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:39:26+160:00 FR0000050809 160 EUR 7,00 XPAR 62116012 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:39:26+160:00 FR0000050809 160 EUR 14,00 XPAR 62116011 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:36:01+160:00 FR0000050809 160 EUR 29,00 XPAR 62115823 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:30:54+159:00 FR0000050809 159 EUR 32,00 XPAR 62115525 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:30:54+159:00 FR0000050809 159 EUR 8,00 XPAR 62115524 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:30:54+159:00 FR0000050809 159 EUR 26,00 XPAR 62115523 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:30:54+159:00 FR0000050809 159 EUR 26,00 XPAR 62115522 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:30:54+159:00 FR0000050809 159 EUR 8,00 XPAR 62115521 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:25:40+159:00 FR0000050809 159 EUR 15,00 XPAR 62115090 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:25:40+159:00 FR0000050809 159 EUR 27,00 XPAR 62115089 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:25:40+159:00 FR0000050809 159 EUR 18,00 XPAR 62115088 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:20:32+159:00 FR0000050809 159 EUR 16,00 XPAR 62114748 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:20:32+159:00 FR0000050809 159 EUR 20,00 XPAR 62114747 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:11:06+159:00 FR0000050809 159 EUR 27,00 XPAR 62114142 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:04:42+159:00 FR0000050809 159 EUR 3,00 XPAR 62113557 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:04:42+159:00 FR0000050809 159 EUR 30,00 XPAR 62113556 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:04:42+159:00 FR0000050809 159 EUR 30,00 XPAR 62113555 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:04:42+159:00 FR0000050809 159 EUR 6,00 XPAR 62113554 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:04:42+159:00 FR0000050809 159 EUR 10,00 XPAR 62113553 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:04:42+159:00 FR0000050809 159 EUR 20,00 XPAR 62113552 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:04:42+159:00 FR0000050809 159 EUR 7,00 XPAR 62113551 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:04:42+159:00 FR0000050809 159 EUR 3,00 XPAR 62113549 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:04:42+159:00 FR0000050809 159 EUR 10,00 XPAR 62113548 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:04:42+159:00 FR0000050809 159 EUR 8,00 XPAR 62113547 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:04:42+159:00 FR0000050809 159 EUR 9,00 XPAR 62113546 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:04:42+159:00 FR0000050809 159 EUR 17,00 XPAR 62113545 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2021-12-13T09:04:42+159:00 FR0000050809 159 EUR 83,00 XPAR 62113542 Actionnariat salarié Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211220005544/fr/

