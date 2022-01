Sopra Steria : Transactions hebdomadaires sur actions propres déclarées pour la période du 3 au 7 janvier 2022 10/01/2022 | 17:46 Envoyer par e-mail :

Regulatory News: Présentation agrégée par jour et par marché En application du Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et conformément à l'Article 241-4 du Règlement général de l'AMF, Sopra Steria Group (Paris:SOP) déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions : Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 05/01/2022 FR0000050809 200 159,3 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 06/01/2022 FR0000050809 2 200 156,5118 Euronext SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 07/01/2022 FR0000050809 4 116 155,1913 Euronext Présentation détaillée transaction par transaction Nom de l'émetteur Code Identifiant (LEI) Nom du PSI Code Identifiant PSI Jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-05T17:18:01+159:00 FR0000050809 159,30 EUR 13 XPAR 62793850 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-05T17:18:01+159:00 FR0000050809 159,30 EUR 37 XPAR 62793851 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-05T17:18:01+159:00 FR0000050809 159,30 EUR 50 XPAR 62793852 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-05T17:25:52+159:00 FR0000050809 159,30 EUR 70 XPAR 62794710 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-05T17:26:12+159:00 FR0000050809 159,30 EUR 8 XPAR 62794873 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-05T17:26:12+159:00 FR0000050809 159,30 EUR 22 XPAR 62794874 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T09:00:41+157:00 FR0000050809 156,80 EUR 100 XPAR 62800751 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T09:03:12+157:00 FR0000050809 156,70 EUR 20 XPAR 62801508 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T09:03:12+157:00 FR0000050809 156,70 EUR 80 XPAR 62801509 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T09:08:09+156:00 FR0000050809 156,40 EUR 9,00 XPAR 62802390 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T09:08:09+156:00 FR0000050809 156,40 EUR 20,00 XPAR 62802391 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T09:14:22+156:00 FR0000050809 156 EUR 71,00 XPAR 62803223 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T09:23:52+156:00 FR0000050809 156 EUR 100,00 XPAR 62804774 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T09:27:34+156:00 FR0000050809 156 EUR 56,00 XPAR 62805302 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T09:27:34+156:00 FR0000050809 156 EUR 44,00 XPAR 62805303 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T09:37:19+156:00 FR0000050809 156 EUR 26,00 XPAR 62806776 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T09:37:19+156:00 FR0000050809 156 EUR 53,00 XPAR 62806777 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T09:37:19+156:00 FR0000050809 156 EUR 10,00 XPAR 62806778 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T09:37:19+156:00 FR0000050809 156 EUR 11,00 XPAR 62806779 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T10:22:24+157:00 FR0000050809 157 EUR 7,00 XPAR 62811996 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T10:27:47+157:00 FR0000050809 157 EUR 20,00 XPAR 62812509 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T10:32:59+157:00 FR0000050809 157 EUR 9,00 XPAR 62813029 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T10:32:59+157:00 FR0000050809 157 EUR 40,00 XPAR 62813034 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T10:32:59+157:00 FR0000050809 157 EUR 24,00 XPAR 62813036 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T11:47:27+157:00 FR0000050809 157 EUR 20,00 XPAR 62820189 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T11:47:27+157:00 FR0000050809 157 EUR 40,00 XPAR 62820190 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T11:47:27+157:00 FR0000050809 157 EUR 40,00 XPAR 62820191 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T12:10:05+156:00 FR0000050809 156 EUR 1,00 XPAR 62822464 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T12:10:05+156:00 FR0000050809 156 EUR 99,00 XPAR 62822467 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T13:16:24+156:00 FR0000050809 156 EUR 9,00 XPAR 62826795 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T13:16:24+156:00 FR0000050809 156 EUR 91,00 XPAR 62826796 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T13:40:30+156:00 FR0000050809 156 EUR 55,00 XPAR 62828205 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T13:40:30+156:00 FR0000050809 156 EUR 45,00 XPAR 62828206 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T15:05:02+156:00 FR0000050809 156 EUR 37,00 XPAR 62834463 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T15:05:52+156:00 FR0000050809 156 EUR 12,00 XPAR 62834595 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T15:05:52+156:00 FR0000050809 156 EUR 20,00 XPAR 62834597 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T15:05:52+156:00 FR0000050809 156 EUR 31,00 XPAR 62834599 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T15:40:51+157:00 FR0000050809 157 EUR 100,00 XPAR 62839432 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T15:59:41+156:00 FR0000050809 156 EUR 20,00 XPAR 62841618 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T15:59:41+156:00 FR0000050809 156 EUR 80,00 XPAR 62841619 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T16:04:52+156:00 FR0000050809 156 EUR 100,00 XPAR 62842183 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T16:33:48+157:00 FR0000050809 157 EUR 100,00 XPAR 62845678 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T16:46:05+156:00 FR0000050809 156 EUR 10,00 XPAR 62846932 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T16:55:53+157:00 FR0000050809 157 EUR 100,00 XPAR 62847712 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T17:02:16+157:00 FR0000050809 157 EUR 90,00 XPAR 62848612 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T17:15:58+157:00 FR0000050809 157 EUR 100,00 XPAR 62850328 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T17:20:41+157:00 FR0000050809 157 EUR 37,00 XPAR 62850897 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T17:20:44+157:00 FR0000050809 157 EUR 63,00 XPAR 62850901 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T17:22:44+157:00 FR0000050809 157 EUR 16,00 XPAR 62851184 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T17:22:44+157:00 FR0000050809 157 EUR 84,00 XPAR 62851185 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T17:24:27+157:00 FR0000050809 157 EUR 1,00 XPAR 62851445 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T17:24:27+157:00 FR0000050809 157 EUR 20,00 XPAR 62851465 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-06T17:24:27+157:00 FR0000050809 157 EUR 79,00 XPAR 62851466 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T09:01:45+157:00 FR0000050809 157 EUR 100,00 XPAR 62855641 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T09:01:52+156:00 FR0000050809 156 EUR 100,00 XPAR 62855651 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T09:22:13+156:00 FR0000050809 156 EUR 100,00 XPAR 62858385 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T09:33:18+156:00 FR0000050809 156 EUR 20,00 XPAR 62859725 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T09:33:18+156:00 FR0000050809 156 EUR 20,00 XPAR 62859726 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T09:33:18+156:00 FR0000050809 156 EUR 20,00 XPAR 62859727 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T09:33:18+156:00 FR0000050809 156 EUR 40,00 XPAR 62859728 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T10:00:07+155:00 FR0000050809 155 EUR 9,00 XPAR 62862735 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T10:01:19+155:00 FR0000050809 155 EUR 91,00 XPAR 62862869 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T10:55:08+156:00 FR0000050809 156 EUR 20,00 XPAR 62867810 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T10:55:08+156:00 FR0000050809 156 EUR 20,00 XPAR 62867811 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T10:55:08+156:00 FR0000050809 156 EUR 20,00 XPAR 62867812 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T10:55:08+156:00 FR0000050809 156 EUR 20,00 XPAR 62867813 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T10:55:08+156:00 FR0000050809 156 EUR 5,00 XPAR 62867814 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T10:55:08+156:00 FR0000050809 156 EUR 15,00 XPAR 62867815 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T11:13:43+156:00 FR0000050809 156 EUR 19,00 XPAR 62869047 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T11:13:43+156:00 FR0000050809 156 EUR 37,00 XPAR 62869048 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T11:13:43+156:00 FR0000050809 156 EUR 40,00 XPAR 62869049 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T11:13:43+156:00 FR0000050809 156 EUR 4,00 XPAR 62869050 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T11:19:04+156:00 FR0000050809 156 EUR 13,00 XPAR 62869477 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T11:19:24+156:00 FR0000050809 156 EUR 62,00 XPAR 62869571 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T11:19:24+156:00 FR0000050809 156 EUR 20,00 XPAR 62869572 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T11:19:24+156:00 FR0000050809 156 EUR 5,00 XPAR 62869573 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T11:45:14+156:00 FR0000050809 156 EUR 1,00 XPAR 62871802 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T11:47:05+156:00 FR0000050809 156 EUR 61,00 XPAR 62871901 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T12:00:18+156:00 FR0000050809 156 EUR 20,00 XPAR 62872953 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T12:00:18+156:00 FR0000050809 156 EUR 18,00 XPAR 62872954 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T12:06:22+156:00 FR0000050809 156 EUR 100,00 XPAR 62873290 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T12:14:45+155:00 FR0000050809 155 EUR 42,00 XPAR 62873800 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T12:18:45+155:00 FR0000050809 155 EUR 55,00 XPAR 62874091 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T12:21:48+155:00 FR0000050809 155 EUR 3,00 XPAR 62874270 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T12:30:38+155:00 FR0000050809 155 EUR 1,00 XPAR 62874767 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T12:30:38+155:00 FR0000050809 155 EUR 99,00 XPAR 62874768 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T12:39:10+155:00 FR0000050809 155 EUR 100,00 XPAR 62875329 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T12:59:47+155:00 FR0000050809 155 EUR 100,00 XPAR 62876533 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T13:31:56+155:00 FR0000050809 155 EUR 100,00 XPAR 62877864 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T13:34:17+155:00 FR0000050809 155 EUR 38,00 XPAR 62877969 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T13:34:18+155:00 FR0000050809 155 EUR 32,00 XPAR 62877970 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T13:34:18+155:00 FR0000050809 155 EUR 30,00 XPAR 62877971 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T13:38:20+154:00 FR0000050809 154 EUR 28,00 XPAR 62878103 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T13:38:55+154:00 FR0000050809 154 EUR 51,00 XPAR 62878116 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T13:38:55+154:00 FR0000050809 154 EUR 20,00 XPAR 62878117 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T13:38:55+154:00 FR0000050809 154 EUR 1,00 XPAR 62878118 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T13:41:25+154:00 FR0000050809 154 EUR 100,00 XPAR 62878218 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T14:00:42+154:00 FR0000050809 154 EUR 14,00 XPAR 62879136 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T14:01:28+154:00 FR0000050809 154 EUR 15,00 XPAR 62879163 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T14:01:43+154:00 FR0000050809 154 EUR 28,00 XPAR 62879170 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T14:01:44+154:00 FR0000050809 154 EUR 19,00 XPAR 62879171 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T14:02:22+154:00 FR0000050809 154 EUR 15,00 XPAR 62879198 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T14:02:22+154:00 FR0000050809 154 EUR 9,00 XPAR 62879199 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T14:35:39+155:00 FR0000050809 155 EUR 9,00 XPAR 62881103 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T14:35:39+155:00 FR0000050809 155 EUR 9,00 XPAR 62881104 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T14:35:39+155:00 FR0000050809 155 EUR 7,00 XPAR 62881105 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T14:35:39+155:00 FR0000050809 155 EUR 75,00 XPAR 62881106 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T14:41:22+155:00 FR0000050809 155 EUR 100,00 XPAR 62881509 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:01:49+156:00 FR0000050809 156 EUR 93,00 XPAR 62887348 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:01:49+156:00 FR0000050809 156 EUR 7,00 XPAR 62887349 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:06:31+155:00 FR0000050809 155 EUR 95,00 XPAR 62887843 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:06:31+155:00 FR0000050809 155 EUR 5,00 XPAR 62887844 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:21:24+155:00 FR0000050809 155 EUR 23,00 XPAR 62889136 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:27:14+155:00 FR0000050809 155 EUR 24,00 XPAR 62889618 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:38:20+155:00 FR0000050809 155 EUR 53,00 XPAR 62890588 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:42:14+155:00 FR0000050809 155 EUR 25,00 XPAR 62890916 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:42:14+155:00 FR0000050809 155 EUR 14,00 XPAR 62890917 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:42:14+155:00 FR0000050809 155 EUR 36,00 XPAR 62890918 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:42:14+155:00 FR0000050809 155 EUR 18,00 XPAR 62890919 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:42:14+155:00 FR0000050809 155 EUR 7,00 XPAR 62890920 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:42:51+155:00 FR0000050809 155 EUR 17,00 XPAR 62890940 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:43:38+155:00 FR0000050809 155 EUR 23,00 XPAR 62891024 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:43:38+155:00 FR0000050809 155 EUR 20,00 XPAR 62891030 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:43:38+155:00 FR0000050809 155 EUR 20,00 XPAR 62891033 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:43:38+155:00 FR0000050809 155 EUR 20,00 XPAR 62891036 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:51:00+155:00 FR0000050809 155 EUR 54,00 XPAR 62891751 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T16:51:09+155:00 FR0000050809 155 EUR 46,00 XPAR 62891848 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:06:31+155:00 FR0000050809 155 EUR 7,00 XPAR 62893873 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:06:32+155:00 FR0000050809 155 EUR 4,00 XPAR 62893875 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:06:32+155:00 FR0000050809 155 EUR 8,00 XPAR 62893876 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:06:32+155:00 FR0000050809 155 EUR 81,00 XPAR 62893877 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:10:37+155:00 FR0000050809 155 EUR 25,00 XPAR 62894439 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:10:37+155:00 FR0000050809 155 EUR 6,00 XPAR 62894440 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:10:37+155:00 FR0000050809 155 EUR 69,00 XPAR 62894443 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:10:44+155:00 FR0000050809 155 EUR 1,00 XPAR 62894448 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:10:44+155:00 FR0000050809 155 EUR 1,00 XPAR 62894449 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:15:19+155:00 FR0000050809 155 EUR 16,00 XPAR 62895003 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:15:29+155:00 FR0000050809 155 EUR 17,00 XPAR 62895029 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:15:29+155:00 FR0000050809 155 EUR 30,00 XPAR 62895030 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:15:38+155:00 FR0000050809 155 EUR 24,00 XPAR 62895035 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:15:38+155:00 FR0000050809 155 EUR 16,00 XPAR 62895036 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:15:38+155:00 FR0000050809 155 EUR 13,00 XPAR 62895038 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:16:46+155:00 FR0000050809 155 EUR 58,00 XPAR 62895139 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:16:46+155:00 FR0000050809 155 EUR 25,00 XPAR 62895140 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:16:46+155:00 FR0000050809 155 EUR 17,00 XPAR 62895141 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:17:22+155:00 FR0000050809 155 EUR 25,00 XPAR 62895220 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:17:22+155:00 FR0000050809 155 EUR 9,00 XPAR 62895221 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:17:22+155:00 FR0000050809 155 EUR 66,00 XPAR 62895222 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:17:22+155:00 FR0000050809 155 EUR 81,00 XPAR 62895223 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:20:02+155:00 FR0000050809 155 EUR 67,00 XPAR 62895517 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:20:02+155:00 FR0000050809 155 EUR 33,00 XPAR 62895518 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:21:26+155:00 FR0000050809 155 EUR 14,00 XPAR 62895677 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:21:26+155:00 FR0000050809 155 EUR 21,00 XPAR 62895678 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:21:26+155:00 FR0000050809 155 EUR 5,00 XPAR 62895679 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:21:26+155:00 FR0000050809 155 EUR 8,00 XPAR 62895680 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:21:26+155:00 FR0000050809 155 EUR 11,00 XPAR 62895681 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:21:26+155:00 FR0000050809 155 EUR 41,00 XPAR 62895687 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:21:35+155:00 FR0000050809 155 EUR 16,00 XPAR 62895715 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:21:35+155:00 FR0000050809 155 EUR 9,00 XPAR 62895716 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:21:35+155:00 FR0000050809 155 EUR 32,00 XPAR 62895717 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:21:35+155:00 FR0000050809 155 EUR 24,00 XPAR 62895718 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:21:35+155:00 FR0000050809 155 EUR 8,00 XPAR 62895719 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:21:57+155:00 FR0000050809 155 EUR 51,00 XPAR 62895758 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:21:57+155:00 FR0000050809 155 EUR 38,00 XPAR 62895759 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:21:57+155:00 FR0000050809 155 EUR 11,00 XPAR 62895760 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:23:07+155:00 FR0000050809 155 EUR 8,00 XPAR 62895905 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:23:07+155:00 FR0000050809 155 EUR 20,00 XPAR 62895906 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:23:07+155:00 FR0000050809 155 EUR 12,00 XPAR 62895907 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:23:07+155:00 FR0000050809 155 EUR 1,00 XPAR 62895908 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:23:07+155:00 FR0000050809 155 EUR 33,00 XPAR 62895909 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:23:13+155:00 FR0000050809 155 EUR 15,00 XPAR 62895934 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:23:13+155:00 FR0000050809 155 EUR 9,00 XPAR 62895935 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:24:48+155:00 FR0000050809 155 EUR 13,00 XPAR 62896099 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:24:48+155:00 FR0000050809 155 EUR 27,00 XPAR 62896100 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:24:48+155:00 FR0000050809 155 EUR 39,00 XPAR 62896101 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:24:58+155:00 FR0000050809 155 EUR 21,00 XPAR 62896123 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:25:11+155:00 FR0000050809 155 EUR 8,00 XPAR 62896166 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:27:49+156:00 FR0000050809 156 EUR 3,00 XPAR 62896475 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:27:55+156:00 FR0000050809 156 EUR 35,00 XPAR 62896487 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:27:55+156:00 FR0000050809 156 EUR 6,00 XPAR 62896488 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:27:55+156:00 FR0000050809 156 EUR 1,00 XPAR 62896489 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:27:55+156:00 FR0000050809 156 EUR 5,00 XPAR 62896490 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:27:55+156:00 FR0000050809 156 EUR 15,00 XPAR 62896491 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:27:55+156:00 FR0000050809 156 EUR 11,00 XPAR 62896492 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:28:56+156:00 FR0000050809 156 EUR 11,00 XPAR 62896645 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:29:17+156:00 FR0000050809 156 EUR 9,00 XPAR 62896724 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:29:17+156:00 FR0000050809 156 EUR 7,00 XPAR 62896725 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:29:35+156:00 FR0000050809 156 EUR 81,00 XPAR 62896772 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:29:35+156:00 FR0000050809 156 EUR 8,00 XPAR 62896773 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:29:35+156:00 FR0000050809 156 EUR 3,00 XPAR 62896774 Actionnariat salarié SOPRA STERIA GROUP 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2022-01-07T17:29:41+156:00 FR0000050809 156 EUR 27,00 XPAR 62896797 Actionnariat salarié Consultez 