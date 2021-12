Sopra Steria finalise l'acquisition d'EVA Group, cabinet français de cybersécurité

Regulatory News:

Sopra Steria (Euronext Paris : SOP) (Paris:SOP), un leader européen de la transformation digitale, a finalisé l’acquisition d’EVA Group, société spécialisée en cybersécurité. Le projet d’acquisition avait été précédemment annoncé le 12 octobre 2021.

Cette acquisition va augmenter significativement la force de frappe dans le domaine très porteur et critique de la cybersécurité et renforcera l’offre de services en sécurité des systèmes d’information auprès des grands clients du groupe. Elle constituera un levier d’accélération pour positionner le Groupe comme un des trois leaders du marché de la cybersécurité en France.

EVA Group entre au périmètre de consolidation de Sopra Steria au 21 décembre 2021.

Prochains rendez-vous

Jeudi 24 février 2022 à 9h : réunion de présentation des résultats annuels 2021

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2020.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

À propos d’EVA Group

EVA Group est un cabinet français en cybersécurité et performance du SI. Créé en 2007, le groupe compte 240 consultants et dispose de 7 bureaux : Paris, Toulouse, Lyon, Singapour, Hong Kong, Toronto et New York. L’entreprise dispose d’une large offre de services : gouvernance et assistance aux RSSI, gestion de la conformité, sécurité des architectures du SI et du Cloud, maintien en conditions opérationnelles, audits offensifs, formations certifiantes. EVA Group intervient auprès de 80 clients actifs, en majorité des grands groupes du CAC 40, du SBF 120 et du secteur public.

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.evagroup.fr

