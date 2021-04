Sopra Steria : Poursuite de l'amélioration de l'activité au 1er trimestre 2021

Regulatory News:

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 de Sopra Steria (Paris:SOP) s’est élevé à 1 165,2 M€, en croissance de 2,2 %.

Les variations de périmètres ont eu un impact positif de 32,9 M€. L’effet des variations de devises a, quant à lui, été quasiment neutre (-1,4 M€). A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires s’est légèrement contracté de 0,5 %.

Sopra Steria : chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2021 M€ / % T1 2021 T1 2020 Croissance

organique Croissance

totale Chiffre d'affaires 1,165.2 1,140.1 -0.5% 2.2%

Commentaires sur l’activité du 1er trimestre 2021

Le 1er trimestre 2021 s’est caractérisé par un marché dynamique. L’activité commerciale a été soutenue et en amélioration par rapport aux trimestres précédents. Le secteur public et la défense sont restés très actifs. A titre d’illustration, plusieurs contrats importants ont été annoncés dans ces deux secteurs au cours du trimestre : Brasidas pour le ministère français des Armées (nouveau système d’information unique du maintien en condition opérationnelle aéronautique), cybersécurité pour les agences européennes eu-LISA et Frontex, développement d’un système centralisé de contrôle aux frontières pour le ministère de l’intérieur français, développement du système d’information relatif au trafic routier national pour Highways England. Tous les autres marchés verticaux ont connu, à des degrés divers, une amélioration de leur tendance.

Dans ce contexte et compte tenu d’un niveau d’intercontrats inférieur à celui du 1er trimestre 2020, le recrutement a été réactivé dès le début de l’année. Presque 2 000 personnes ont ainsi rejoint le groupe au cours du trimestre. Par ailleurs, le support fourni par les plateformes X-shore a été renforcé et le recours à la sous-traitance a été relancé.

Pour autant, la base de comparaison avec le 1er trimestre 2020 (+3,3 % organique), était nettement défavorable, en particulier dans les secteurs de l’aéronautique et des transports. C’est la raison pour laquelle, en dépit de l’amélioration de l’environnement général, la variation organique du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2021 reste légèrement négative (-0,5 %). Cette variation marque cependant une très nette amélioration par rapport aux trois trimestres précédents (respectivement -8,4 %, -5,9 % et -4,2 %2 aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020). Elle confirme la perspective de rebond de la croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe dès le 2ème trimestre 2021.

Détail de l’activité du 1er trimestre 2021 par pôle

En France (40 % du total Groupe) le chiffre d’affaires s’est établi à 460,2 M€, en contraction organique de 6,3 %. Les secteurs aéronautique et transports ont respectivement reculé de 19 % et 16 %. Le 1er trimestre 2021 montre néanmoins une amélioration significative par rapport aux taux de décroissance des trois trimestres précédents (respectivement -12,6 %, -15,4 %, et -10,6 %3 aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020). Le secteur public est resté très dynamique et les autres marchés verticaux ont tous vu leur tendance s’améliorer. Dans ce contexte, les recrutements ont été relancés (700 personnes sur le 1er trimestre) et le recours à la sous-traitance a de nouveau augmenté. Ces éléments confirment un retour à la croissance organique dès le 2ème trimestre 2021.

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires (18 % du chiffre d’affaires du Groupe) a enregistré une forte croissance organique de 16,8 % pour s’établir à 208,9 M€. Cette performance s’explique essentiellement par les deux co-entreprises spécialisées dans le business process services pour le secteur public (NHS SBS et SSCL). Elles ont bénéficié d’une activité soutenue, notamment en termes de gestion des ressources humaines pour le compte de plusieurs ministères. Le reste du secteur public a renoué avec la croissance. Le secteur privé est resté en décroissance mais a enregistré une amélioration qui devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres.

Le pôle Autre Europe a réalisé un chiffre d’affaires de 331,2 M€ (28 % du total Groupe). La croissance organique moyenne de l’activité des pays du pôle s’est élevée à 4,6 %, certains de ces pays ayant été très dynamiques comme la Belgique, l’Allemagne et la Scandinavie. Parallèlement, dans le cadre du programme de transformation engagé, Sopra Financial Technology (co-entreprise exploitant le système d’information des banques Sparda) a enregistré un chiffre d’affaires de 44,2 M€, en contraction conformément au plan de marche.

Le chiffre d’affaires de Sopra Banking Software (9 % du chiffre d’affaires du Groupe) s’est établi à 101,4 M€ (-8,8 % organique par rapport au 1er trimestre 2020) en raison principalement d’une baisse du chiffre d’affaires services. Au cours du trimestre, les synergies produits et la digitalisation de l’offre ont été poursuivies. L’intégration de Fidor est en cours et devrait être finalisée au 2ème semestre 2021. Une approche combinant les actifs de la Digital Banking Engagement Platform (DBEP) et de Fidor a été lancée. Elle confirme les synergies envisagées pour adresser les cas d’usage de la banque digitale.

Le chiffre d’affaires du pôle Autres Solutions (5 % du chiffre d’affaires du Groupe) s’est établi à 63,5 M€, en progression organique de 3,2 %. Après un début d’année peu actif, l’activité a renoué avec une meilleure dynamique tant dans les solutions dédiées aux ressources humaines que dans celles liées à l’immobilier. Les investissements seront poursuivis afin d’accentuer la digitalisation des produits et d’alimenter la croissance.

Effectifs

Au 31 mars 2021, l’effectif total du Groupe était de 45 959 personnes dont 17,5 % sur les zones X-Shore. Il était de 46 567 personnes au 31 mars 2020 et de 45 960 personnes au 31 décembre 2020.

Perspectives

A la fin avril 2021, l’environnement général présente toujours une visibilité réduite et la situation de certains secteurs économiques est encore très difficile.

Le 1er trimestre 2021 confirme néanmoins une tendance à l’amélioration permettant d’anticiper un retour à la croissance organique du chiffre d’affaires et une hausse du taux de marge opérationnelle d’activité en 2021.

Rappel des objectifs pour 2021

Croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 3 % et 5 % ;

Taux de marge opérationnelle d’activité compris entre 7,5 % et 8,0 % ;

Flux net de trésorerie disponible de l’ordre de 150 M€.

Réunion de présentation du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 sera présenté aux analystes financiers et investisseurs via une conférence téléphonique bilingue français / anglais qui se tiendra le 28 avril 2021 à 8h00, heure de Paris :

Numéro d’accès francophone : +33 1 70 71 01 59 PIN: 32899556#

Numéro d’accès anglophone : +44 207 194 37 59 PIN: 34586864#

Les informations pratiques relatives à cette conférence téléphonique sont disponibles sur le site internet du Groupe rubrique Investisseurs : https://www.soprasteria.com/fr/investisseurs

Prochains rendez-vous

Mercredi 26 mai 2021 à 14h30 : Assemblée générale des actionnaires exceptionnellement à huis clos.

L’Assemblée générale sera diffusée en direct sous un format vidéo sur le site internet du Groupe, rubrique Investisseurs (https://www.soprasteria.com/fr/investisseurs) à moins que des raisons techniques rendent impossibles ou perturbent gravement sa diffusion. Une rediffusion en différé sera également disponible.

En complément du dispositif légal des questions écrites, il est prévu de permettre aux actionnaires de poser des questions en séance pendant le déroulement de l’Assemblée générale. Ce dispositif, envisagé dans le cadre de la diffusion en direct de l’Assemblée générale, sera précisé dès que possible.

Les modalités de participation à l’Assemblée générale 2021 pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont priés de consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site de la société (https://www.soprasteria.com/fr/investisseurs/relations-investisseurs-actionnaires/assemblees-generales).

Jeudi 29 juillet 2021 (avant bourse) : publication des résultats du 1 er semestre 2021.

semestre 2021. Vendredi 29 octobre 2021 (avant bourse) : publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021.

Glossaire

Chiffre d’affaires retraité : chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours.

chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la base du périmètre et des taux de change de l’année en cours. Croissance organique du chiffre d’affaires : croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent.

croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent. EBITDA : cet indicateur, tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d’activité.

cet indicateur, tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel, correspond au résultat opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le résultat opérationnel d’activité. Résultat opérationnel d’activité : cet indicateur, tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

cet indicateur, tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel, correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés. Résultat opérationnel courant : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes. Résultat courant de base par action : cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts.

cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts. Flux net de trésorerie disponible : le flux net de trésorerie disponible (« Free cash flow ») se définit comme le flux de trésorerie généré par l’activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des loyers décaissés, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans.

le flux net de trésorerie disponible (« Free cash flow ») se définit comme le flux de trésorerie généré par l’activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des loyers décaissés, diminué des intérêts financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à prestations définies pour faire face aux déficits des plans. Taux d’intercontrats : nombre de jours entre deux contrats hors formation, maladie, congés, avant-vente sur le nombre total de jours productibles.

Avertissement

Ce document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et les résultats financiers du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année. La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document d’Enregistrement Universel 2020 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 18 mars 2021 (notamment aux pages 35 à 42). Sopra Steria ne prend aucun engagement s’agissant de la mise à jour de l’information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions et s’y conformer.

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2020.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

Annexes

Sopra Steria : impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires - 1er trimestre 2021 M€ T1 2021 T1 2020 Croissance Chiffre d'affaires 1,165.2 1,140.1 +2.2% Variations de change -1.4 Chiffre d’affaires à taux de change constants 1,165.2 1,138.6 +2.3% Variations de périmètre 32.9 Chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants 1,165.2 1,171.5 -0.5%

Sopra Steria : Variation des taux de change - 1er trimestre 2021 Pour 1€ / % Taux moyen

T1 2021 Taux moyen

T1 2020 Variation Livre sterling 0.8739 0.8623 - 1.3% Couronne norvégienne 10.2584 10.4652 + 2.0% Couronne suédoise 10.1202 10.6689 + 5.4% Couronne danoise 7.4372 7.4715 + 0.5% Franc suisse 1.0913 1.0668 - 2.2%

Sopra Steria : Chiffre d'affaires par pôle d'activité - 1er trimestre 2021 M€ / % T1 2021 T1 2020

Retraité* T1 2020 Croissance

organique Croissance

totale France 460.2 491.3 464.6 -6.3% -0.9% Royaume-Uni 208.9 178.8 181.3 +16.8% +15.2% Autre Europe 331.2 328.7 326.9 +0.8% +1.3% Sopra Banking Software 101.4 111.2 105.7 -8.8% -4.1% Autres solutions 63.5 61.5 61.5 +3.2% +3.2% Sopra Steria Group 1,165.2 1,171.5 1,140.1 -0.5% +2.2% * Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2021

Sopra Steria : Répartition des effectifs - 31/03/2021 3/31/2021 3/31/2020 France 19,861 19,809 Royaume-Uni 6,654 6,294 Autre Europe 10,886 10,876 Reste du Monde 508 508 X-Shore 8,050 9,080 Total 45,959 46,567

1 Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire en fin de document

2 Variation retraitée des effets de la cyberattaque d’octobre 2020

3 Variation retraitée des effets de la cyberattaque d’octobre 2020

4 Le monde est tel que nous le façonnons.

