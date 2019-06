Bourse de Paris : Sorcières et bruits de bottes au programme

Les temps forts économiques du jour

Il paraît que Donald Trump a annulé à la dernière seconde, hier, une série de frappes aériennes sur des installations iraniennes, en réaction à la destruction par l'Iran d'un drone militaire américain dans les eaux internationales (selon Washington) ou dans l'espace aérien iranien (selon Téhéran). Le New York Times a révélé que l'opération avait dans un premier temps été approuvée par la Maison Blanche, qui l'a annulée alors que les premiers jets de combat avaient décollé. La raison du revirement de Donald Trump n'est pas claire. Mais l'existence du projet de frappe (sur des batteries de missiles et des radars) montre le niveau de tension atteint dans le Golfe Persique. Et sans doute aussi l'embarras du Président américain quant à la stratégie à tenir, puisqu'après avoir adopté une rhétorique brutale sur la question du drone, il a estimé que l'incident pourrait avoir été causé par une initiative isolée (il n'a pas brocardé les dirigeants iraniens).La semaine boursière est pour l'instant particulièrement favorable, mais la séance du jour pourrait être plus agitée. D'abord parce que les événements qui précèdent ont brouillé la donne, ensuite parce que ce vendredi est une séance de compensation mensuelle et trimestrielle, que les financiers ont baptisé "". Cette journée particulière et ses conséquences vous sont expliquées par ici A Londres, Boris Johnson affrontera Jeremy Hunt en finale pour le poste de Premier ministre, avec de bonnes chances de l'emporter. Il se murmure à Westminster que le camp de l'ancien maire de Londres a profité de sa confortable avance pour soutenir Hunt à la place de Gove, perçu comme un adversaire plus dangereux, lors du scrutin final. Pas très fair-play. Ce sont les adhérents du parti qui vont désormais départager les finalistes, avec un résultat prévu dans un mois. Sur le continent, les hauts dirigeants européens continuent à donner une belle image de cohésion de l'UE. Ils ont encore échoué à s'entendre sur les futurs cadres des institutions. Un sommet exceptionnel est prévu le 30 juin avec cette fois, promis, une prise de décision. Les indicateurs avancés sont baissiers ce matin en Europe , alors que la séance asiatique s'achève en ordre dispersé avec une dominante rouge.Les indices PMI Flash (indices d'activité mesurés par le moral des directeurs d'achats) du mois de juin sont attendus dans les principales économies occidentales, dont la France (9h15), la zone euro (10h00) et les Etats-Unis (15h45). Outre-Atlantique, les chiffres de l'immobilier ancien sont également en vue (16h00).L'euro a repassé le cap de 1,13 USD. L'once d'or explore des territoires qui lui étaient interdits ces dernières années, à 1405 USD (plus haut depuis septembre 2013). Le pétrole redonne quelques cents après avoir explosé en hausse hier, à 57,04 USD le WTI et 64,53 USD le Brent. Le T-Bond US 10 ans voit son rendement descendre à 2%. Quant au Bitcoin, il poursuit son ascension à 9736 USD.