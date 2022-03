Sortie de route pour les valeurs automobiles

L’arrêt des ventes en Russie de la part de nombreux constructeurs automobiles entraîne la chute des valeurs ce matin. Une pénurie d'approvisionnement en provenance d'Ukraine pour les faisceaux de câbles, un composant clé pour la fabrication de véhicules, entraînera des réductions de la production de la division Audi de Volkswagen, a déclaré jeudi le constructeur, rejoignant ainsi les constructeurs automobiles mondiaux qui ont précisé l'impact de la crise sur la production. La production des modèles A4 et A5 à l'usine Audi d'Ingolstadt sera suspendue du 7 au 11 mars. À Neckarsulm, la production des modèles A6 et A7 sera suspendue du 7 au 18 mars.

D'autres réductions de la production sont susceptibles de suivre, a déclaré l'entreprise dans des commentaires envoyés par courriel.

Les constructeurs automobiles, dont BMW et Porsche, se battent pour obtenir des faisceaux de câbles essentiels - utilisés pour organiser des kilomètres de câbles à l'intérieur des véhicules - car les fournisseurs de l'Ukraine occidentale ont été fermés par l'invasion russe, ce qui les a contraints à réduire leur production.

Renault (-2.3%) encaisse plutôt bien le choc aujourd’hui, alors que Stellantis (-6%) figure parmi les plus grosses baisses du CAC 40 ce midi. Volkswagen (-5,5%), Porsche Holding (-7%) et BMW (-5%) constituent trois des plus grosses chutes du DAX allemand, l'homologue du CAC 40.

Parcours boursiers de 6 valeurs automobiles européennes depuis le 15 février 2022