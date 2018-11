Sorties nettes sur les fonds actions, notamment les techs-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche transmise vendredi) PARIS, 5 novembre (Reuters) - Les fonds d'investissement collectifs dédiés aux actions ont connu des sorties nettes de 1,4 milliard de dollars (1,22 milliard d'euros) sur la semaine au 31 octobre, les investisseurs s'étant notamment désengagés du secteur longtemps vedette de la technologie, montrent des données publiées vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds dédiés au compartiment de la "tech" ont accusé des rachats nets de 1,3 milliard de dollars, loin devant l'immobilier (-0,8 milliard) et l'énergie (-41 millions), selon l'étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. A l'inverse, les secteurs plus défensifs comme la santé et les services aux collectivités ont enregistré des entrées nettes de chacun 0,2 milliard de dollars. Les fonds dédiés aux actions européennes ont enregistré des rachats nets pour la trente-troisième semaine sur les 34 dernières pour un montant de 2,9 milliards de dollars. Les fonds dédiés aux valeurs américaines ont aussi connu des sorties nettes, mais plus modestes (0,2 milliard), alors que ceux investis en valeurs japonaises ont engrangé 3,8 milliards de dollars. Les fonds en actions émergentes ont aussi bénéficié de souscriptions nettes à hauteur de 1,8 milliard de dollars. Les fonds obligataires ont pour leur part subi une sixième semaine consécutive de retraits nets pour 8,2 milliards de dollars sur la période. Les dégagements se sont concentrés sur les fonds investis en obligations en catégorie investissement (-5 milliards de dollars), en obligations à haut rendement (-2,9 milliards) et en dette émergente (-0,9 milliard). Les fonds en métaux précieux, principalement l'or, ont enregistré de faibles souscriptions nettes, à hauteur de 0,1 milliard de dollars sur la semaine. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 31 2018 octobre Actions -1,4 +114,61 Obligataires -8,2 +24,25 Monétaires -5,628 -13,21 Matières premières +0,070 -2,76 (Blandine Hénault, édité par Patrick Vignal)