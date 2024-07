Sotheby's se lance dans une nouvelle forme de vente à Hong Kong samedi, avec son premier point de vente au détail, où l'on trouve de tout, des baskets de collection aux fossiles de dinosaures, à des prix commençant à plusieurs centaines de dollars.

Les dépenses de luxe ont chuté en Chine, alors que l'économie du pays est confrontée à un ralentissement des marchés de l'immobilier et des capitaux, ce qui pèse sur le chiffre d'affaires de sociétés telles que LVMH .

Mais Sotheby's s'est dit confiant dans les dépenses chinoises à long terme.

Le nouvel espace de la société dans le quartier financier central de Hong Kong présentera des centaines d'objets. Outre les peintures et autres objets d'art généralement associés aux maisons de vente aux enchères, on y trouvera des livres, des meubles, des baskets Nike x Louis Vuitton crossover et des fossiles de dinosaures. Les prix sont compris entre 5 000 et 50 millions de dollars HK (640,6 à 6,41 millions de dollars).

La section de vente au détail occupera un étage des nouveaux locaux de Sotheby's, d'une superficie de 2 230 m², tandis qu'un autre étage sera réservé aux expositions.

Sotheby's a indiqué qu'elle prévoyait d'ouvrir des points de vente similaires à New York et à Paris dans les mois à venir, dans le sillage de son point de vente pionnier de Hong Kong.

Les clients asiatiques représentaient 30 % du volume mondial des transactions de Sotheby's en 2023. Cela inclut une contribution importante de la Grande Chine, a déclaré la maison de vente aux enchères, sans fournir de détails.

Sotheby's a déclaré que plus d'un tiers des acheteurs d'une importante série de ventes aux enchères à New York il y a deux mois étaient asiatiques, tandis que les acheteurs chinois avaient payé des prix élevés.

"Nathan Drahi, directeur général de Sotheby's Asie, a déclaré à la presse jeudi, avant l'ouverture officielle de sa boutique asiatique le 27 juillet, qu'il était certain que l'Asie et la Chine avaient un élan soutenu pour notre activité. (1 $ = 7,8053 dollars de Hong Kong) (Reportage de Clare Jim ; Rédaction de Barbara Lewis)