Soudan : 100 jours de guerre entre factions militaires rivales

Aujourd'hui à 07:04 Partager

La guerre qui a éclaté à la mi-avril entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de réaction rapide (RSF) a dévasté la capitale Khartoum, provoqué une forte augmentation de la violence ethnique au Darfour et déplacé plus de trois millions de personnes.

Voici une chronologie des principaux événements survenus depuis le début des combats, il y a 100 jours : 15 avril - Après des semaines de tensions autour d'un projet de transfert du pouvoir aux civils, de violents combats éclatent à Khartoum et des affrontements sont signalés dans plusieurs autres villes. Les forces du RSF fidèles à Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti, prennent d'assaut la résidence du chef de l'armée, le général Abdel Fattah Al-Burhan, alors qu'elles tentent de s'emparer de sites stratégiques au cœur de la capitale. 16 avril - Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies déclare qu'il suspend temporairement ses opérations au Soudan, l'un de ses plus importants programmes à l'échelle mondiale, après que trois de ses employés ont été tués parmi les travailleurs humanitaires lors des premiers combats. Le PAM déclare le 1er mai qu'il reprend ses activités, tout en avertissant que plus de trois millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de la faim et que les agriculteurs pourraient ne pas être en mesure de planter des cultures. 21 avril - Le nombre d'habitants fuyant Khartoum s'accélère à mesure que des quartiers de la ville sont soumis à des frappes aériennes de l'armée, à des affrontements et à des pillages de la part des forces de sécurité. Beaucoup cherchent refuge en dehors de Khartoum et certains se dirigent vers les frontières du Soudan. 22 avril - Les États-Unis déclarent que les forces d'opérations spéciales ont évacué tout le personnel de leur ambassade de Khartoum. La France, la Grande-Bretagne et d'autres pays suivent, laissant les Soudanais craindre d'être livrés à eux-mêmes. 25 avril - Ahmed Haroun, un ancien ministre recherché par la Cour pénale internationale pour avoir commis des crimes au Darfour, déclare que lui et d'autres anciens fonctionnaires de l'administration du dirigeant déchu Omar el-Béchir sont sortis de prison. Les autorités confirment plus tard que M. Bashir, qui est également recherché par la CPI, avait été transféré dans un hôpital militaire avant le début des combats. 5 mai - Plus d'un million de vaccins contre la polio destinés aux enfants ont été détruits à la suite de pillages, selon l'UNICEF, après avoir averti que la fourniture de soins médicaux et la capacité des hôpitaux s'effondraient à cause des combats. Le PAM fait également état d'un important pillage de ses fournitures. 20 mai - Lors de pourparlers organisés par l'Arabie saoudite et les États-Unis à Djedda, les factions belligérantes du Soudan acceptent un cessez-le-feu de sept jours destiné à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Des violations de l'accord par les deux parties sont ensuite signalées, et les organisations humanitaires ont toujours du mal à acheminer l'aide. Les pourparlers de Jeddah sont ajournés en juin. 29 mai - Le directeur de l'agence des Nations unies pour les réfugiés déclare que les estimations selon lesquelles un million de personnes pourraient fuir le Soudan d'ici octobre pourraient s'avérer conservatrices, avertissant que le trafic d'armes et d'êtres humains pourrait se répandre dans une région fragile. 8 juin - La mobilisation de la puissante force rebelle SPLM-N dans le Kordofan méridional fait craindre une extension du conflit aux régions méridionales du Soudan. Des affrontements dans les États du Kordofan méridional et du Nil Bleu provoquent ensuite la fuite des habitants. 14 juin - Le gouverneur du Darfour occidental, Khamis Abbakar, est tué quelques heures après une interview télévisée dans laquelle il accusait les forces de sécurité soudanaises et les milices alliées de mener un génocide contre les groupes non arabes. Des milliers de civils tentent de fuir à pied vers le Tchad voisin après sa mort, mais ils sont pris pour cible pendant leur fuite. 19 juin - Les donateurs internationaux s'engagent à verser 1,5 milliard de dollars d'aide au Soudan et à la région environnante lors d'une conférence de collecte de fonds à Genève, soit environ la moitié des besoins estimés pour faire face à une crise humanitaire qui s'aggrave. 13 juillet - L'Égypte entame une nouvelle tentative de médiation entre les factions rivales du Soudan lors d'un sommet des voisins du Soudan au Caire. Le dirigeant éthiopien déclare que cette tentative devrait être coordonnée avec une initiative existante menée par le bloc régional d'Afrique de l'Est, l'IGAD, alors que l'on s'inquiète de la concurrence et de l'inefficacité des efforts diplomatiques. 14 juillet - L'Observatoire du conflit soudanais, basé aux États-Unis, rapporte que les forces de sécurité soudanaises et leurs alliés sont soupçonnés d'avoir détruit de manière ciblée au moins 26 communautés au Darfour. Un jour plus tôt, la Cour pénale internationale a déclaré qu'elle enquêtait sur les violences au Darfour. Le FSR affirme que les hostilités y sont tribales.