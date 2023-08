22 août (Reuters) - Les affrontements entre factions militaires rivales au Soudan pour le contrôle d'une base militaire de la capitale Khartoum se sont poursuivis mardi pour une troisième journée consécutive, ont rapporté des témoins, alors qu'aucun camp n'est parvenu à prendre l'avantage dans le conflit débuté en avril.

Alors que les Forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) ont fait circuler une vidéo dans laquelle leurs soldats revendiquent être parvenus à pénétrer dans la base de l'armée et à s'emparer de chars d'assaut, des sources militaires ont déclaré que l'armée avait réussi à repousser cette offensive.

Si elle venait à perdre le contrôle de cette base, l'armée du général Abdel Fattah el Bourhan n'aurait plus que son quartier général, situé dans le centre de Khartoum, comme ultime bastion dans la capitale.

Les affrontements ont fait des morts parmi les civils et contraint des habitants à s'enfuir, d'après ces derniers.

Depuis que le conflit a éclaté, le 15 avril, les FSR du général Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de "Hemedti", contrôlent en grande partie Khartoum grâce à leur déploiement territorial tandis que l'armée, qui dispose d'avions et d'une artillerie lourde, a conservé le contrôle de ses principales bases de la capitale et dans des régions du centre et de l'est du pays.

L'armée a procédé à de lourdes frappes aériennes - auxquelles les FSR ont répondu par des tirs d'artillerie - pour tenter de couper une route utilisée par les FSR pour acheminer renforts et munitions depuis deux villes adjacentes à la capitale - Omdurman et Bahri -, sur l'autre rive du Nil.

D'après les Nations unies, au moins 60 personnes ont été tuées et quelque 50.000 autres contraintes de fuir entre le 11 août et le 17 août, les affrontements faisant rage dans des quartiers résidentiels.

Le conflit entre l'armée et les FSR, alliées lors du coup d'Etat de 2021, a éclaté après des tensions croissantes entre leurs commandants sur les contours de la transition vers un régime civil, quatre ans après la chute d'Omar el Béchir.

Les efforts menés par l'Arabie saoudite et les Etats-Unis pour parvenir à un cessez-le-feu sont dans l'impasse.

Ces violences ont amplifié la crise humanitaire dans le pays, où des centaines de décès liés à des maladies et à la malnutrition, principalement parmi les enfants en bas âge, ont été recensés par l'Onu.

A Khartoum, les infrastructures et services publics, notamment de santé, se sont effondrés. Les coupures d'eau et d'électricité sont multiples tandis que les denrées alimentaires manquent. (Reportage Khalid Abdelaziz à Dubai et Nafisa Eltahir au Caire; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)