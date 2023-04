KHARTOUM, 14 avril (Reuters) - Au moins 22 personnes ont été tuées et blessées la semaine dernière dans des violences survenues au Darfour occidental, dans l'ouest du Soudan, ont annoncé vendredi des médecins soudanais.

Les violences se sont déroulées dans la ville de Forbaranga, près de la frontière avec le Tchad.

Les troubles au Darfour, où une guerre entre rebelles et forces gouvernementales, soutenues par des milices, ont fait environ 300.000 morts et déplacé des millions de personnes au début des années 2000, s'intensifient depuis deux ans. (Reportage Nafisa Eltahir et Yomna Ehab; version française Camille Raynaud)