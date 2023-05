CAIRE/DUBAI (Reuters) - Des frappes aériennes ont touché des zones périphériques de la capitale soudanaise Khartoum pendant la nuit et samedi matin, alors que le conflit qui a provoqué une crise humanitaire et déplacé plus d'un million de personnes entrait dans sa sixième semaine.

Les affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont dégradé la sécurité dans le pays et entraîné des pillages dont les deux parties se rejettent la responsabilité. Les stocks de nourriture, d'argent liquide et de produits de première nécessité baissent rapidement.

Des témoins oculaires ont fait état de frappes aériennes dans le sud d'Omdurman et le nord de Bahri, les deux villes situées de l'autre côté du Nil par rapport à Khartoum, qui forment ensemble la "triple capitale" du Soudan. Certaines frappes ont eu lieu près de la radiotélévision d'État à Omdurman, selon ces témoins.

Des témoins à Khartoum ont déclaré que la situation était relativement calme, bien que des coups de feu sporadiques aient été entendus.

Le conflit, qui a débuté le 15 avril, a provoqué le déplacement de près de 1,1 million de personnes à l'intérieur du pays et dans les pays voisins. Quelque 705 personnes ont été tuées et au moins 5.287 blessées, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Les pourparlers organisés par les États-Unis et l'Arabie saoudite à Djeddah n'ont pas été fructueux et les deux parties se sont accusées mutuellement d'avoir violé de nombreux accords de cessez-le-feu.

"Nous avons essuyé des tirs d'artillerie lourde tôt ce matin, toute la maison tremblait", a déclaré par téléphone à Reuters Sanaa Hassan, 33 ans, qui vit dans le quartier d'al-Salha à Omdurman.

"C'était terrifiant, tout le monde était couché sous son lit. Ce qui se passe est un cauchemar", a-t-elle ajouté.

Les FSR sont implantées dans les quartiers résidentiels, ce qui leur vaut des frappes aériennes quasi permanentes de la part de l'armée régulière.

Ces derniers jours, les combats au sol ont repris dans la région du Darfour, dans les villes de Nyala et de Zalenjei.

Les deux parties se sont mutuellement accusées vendredi d'avoir déclenché des affrontements à Nyala, l'une des plus grandes villes du pays, où la situation était relativement calme depuis des semaines en raison d'une trêve négociée localement.

Le conflit a éclaté à Khartoum à la suite de différends concernant l'intégration des FSR dans l'armée et la future chaîne de commandement dans le cadre d'un accord soutenu par la communauté internationale visant à faire évoluer le Soudan vers la démocratie.

L'Agence américaine pour le développement international (USAID) a annoncé vendredi en fin de journée l'octroi de plus de 100 millions de dollars au Soudan et aux pays qui accueillent des Soudanais en fuite, notamment sous la forme d'une aide alimentaire et médicale.

(Reportage de Nafisa Eltahir et Adam Makary au Caire, Khalid Abdelaziz à Dubaï, version française Benjamin Mallet)