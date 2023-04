KHARTOUM, 15 avril (Reuters) - Les forces paramilitaires de soutien rapide du Soudan (FSR) ont déclaré samedi que l'armée avait encerclé l'une de leurs bases et tiré à l'arme lourde, alors que des coups de feu étaient entendus dans plusieurs quartiers de Khartoum et des villes voisines de la capitale, selon des témoins oculaires.

Cela fait suite à plusieurs jours de tensions entre l'armée et les FSR, un puissant groupe paramilitaire, qui ont fait craindre des affrontements.

Un témoin de Reuters a vu des canons et des véhicules blindés déployés dans les rues et a entendu le bruit d'armes lourdes à proximité des quartiers généraux de l'armée et des forces de sécurité.

L'origine des tirs n'a pas pu être immédiatement confirmée par Reuters. On pouvait voir des gens courir dans des mouvements de panique à Khartoum.

Le désaccord entre les deux camps est apparu au grand jour jeudi, lorsque l'armée a déclaré que les récents mouvements de FSR s'étaient déroulés sans coordination et qu'ils étaient illégaux.

Dans un communiqué publié samedi, les FSR ont qualifié les actes de l'armée d'"agression brutale" et ont demandé à ce qu'ils soient condamnés. Le FSR a précisé avoir été en contact avec des médiateurs locaux et internationaux pour les informer.

Un affrontement entre les deux forces pourrait entraîner des troubles prolongés dans le pays, déjà confronté à un effondrement économique et à des flambées de violence tribale. (Reportage de Khalid Abdelaziz et Nafisa Eltahir, version française Benjamin Mallet)