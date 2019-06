Soudan-Le Conseil de transition annule tous les accords avec l'opposition

(Actualisé avec détails)

LE CAIRE, 4 juin (Reuters) - Le Conseil militaire de transition (CMT), au pouvoir au Soudan, a annoncé mardi l'annulation de tous les précédents accords conclus avec l'opposition et a appelé à organiser des élections anticipées, au lendemain de l'assaut meurtrier qui s'est déroulé dans le centre de Khartoum.

Les négociations entre le CMT et la Déclaration des forces de la liberté et du changement (DFLC), alliance d'organisations d'opposition et de la société civile, sont dans l'impasse depuis plusieurs semaines.

Malgré un accord partiel sur une période de transition de trois ans et la composition d'un organe législatif, les discussions butent sur la question de la répartition du pouvoir entre civils et militaires.

S'exprimant lors d'une allocution à la télévision, le général Abdel Fattah al Bourhan estime que la coalition était tout aussi responsable du retard pris pour parvenir à un accord définitif.

Abdel Fattah al Bourhan a indiqué par ailleurs que des élections seraient organisées d'ici à neuf mois.

Il s'est également engagé à mener une enquête sur les événements de lundi, qui ont fait 35 morts, le grave accès de violence au Soudan depuis la destitution du président Omar el Béchir le 11 avril dernier. (Ali Abdelaty et Nadine Awadalla; Arthur Connan pour le service français)