KHARTOUM (Reuters) - De violents affrontements et des tirs d'artillerie ont été entendus dimanche à Khartoum, la capitale du Soudan, où des habitants ont signalé des frappes aériennes peu après l'expiration d'un énième cessez-le-feu.

Des témoins ont rapporté que les combats entre l'armée et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR) n'avaient pas été aussi intenses depuis des semaines.

Ils ont signalé des combats terrestres dans un quartier densément peuplé de Bahri, la reprise des affrontements et des tirs d'artillerie dans le nord d'Omdurman, la ville jumelle de Khartoum, juste après l'expiration du cessez-le-feu à 06h00 (04h00 GMT).

Ils ont également fait état d'affrontements dans le sud et le centre de la capitale.

"La trêve nous a permis de nous détendre un peu, mais la guerre et la peur sont de retour", a déclaré Musab Saleh, un habitant du sud de Khartoum.

Le conflit entre l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah el Bourhan et les FSR du général Mohamed Hamdan Dagalo ont éclaté le 15 avril à Khartoum et dans le reste du pays, faisant au moins 420 morts et 3.700 blessés.

Les deux forces, alliées lors du coup d'Etat militaire mené en 2021, deux ans après la chute de l'autocrate Omar el Béchir, ne sont pas parvenues à s'entendre lors de négociations sur l'intégration des FSR au sein de l'armée régulière.

(Reportage Khalid Abdelaziz à Dubaï, Mohamed Nureldin à Khartoum et Nafisa Eltahir au Caire; rédigé par Aidan Lewis, version française Laetitia Volga)

