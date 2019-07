Soudan-Nouvelles manifestations prévues pour la mi-juillet

(.)

KHARTOUM, Soudan, 1er juillet (Reuters) - La principale coalition de l'opposition soudanaise a annoncé lundi qu'elle appelait à une nouvelle grande manifestation le 13 juillet, suivie le lendemain d'une journée de désobéissance civile, pour presser le Conseil militaire de transition (CMT) de restituer le pouvoir aux civils.

"Nous n'abandonnerons pas la voie de la négociation politique, et nous ne renonçons pas non plus à celle de l'escalade pacifique", a déclaré Madani Abbas Madani, l'un des chefs de file des Forces de la liberté et du changement (FFC), lors d'une conférence de presse à Khartoum.

Il a indiqué que neuf personnes avaient péri et 200 autres avaient été blessées lors de la grande manifestation de dimanche, organisée à l'initiative des FFC, qui avait rassemblé des dizaines de milliers de contestataires.

Lundi, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Omdourman, en face de Khartoum, sur l'autre rive du Nil, pour dénoncer le pouvoir militaire et réclamer un gouvernement civil.

Tôt lundi matin, les corps de trois jeunes hommes criblés de balles ont été découverts par des habitants d'Omdourman près du Nil, ce qui a poussé la population à manifester sa colère.

Environ 600 manifestants ont bloqué la route qui conduit au pont du Nil blanc, qui relie Omdourman à la capitale. Ils ont érigé des barricades sous les yeux de la police anti-émeutes.

La foule a scandé des slogans contre le pouvoir militaire et réclamé vengeance pour les manifestants tués.

Le CMT, au pouvoir depuis la destitution du président Omar Hassan el Béchir le 11 avril, avait prévenu samedi qu'il tiendrait l'opposition responsable de tout incident. (Khalid Abdelaziz; Guy Kerivel et Eric Faye pour le service français)