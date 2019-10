Soulagement à Wall Street après les chiffres de l'emploi et du chômage

Mais sur la semaine, les indices phare de la place new-yorkaise ont connu une des pires séquences de ces derniers mois.

L'indice Dow Jones finit la dernière séance de la semaine sur un gain de 371,63 points, soit 1,42%, à 26.572,67. Le S&P 500 prend 41,28 points, ou 1,42%, à 2.951,91 et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, progresse de 110,21 points, soit 1,4%, à 7.982,47.

Le chiffre des créations d'emplois de septembre est inférieur à la moyenne de 161.000 enregistrée depuis le début de cette année mais dépasse toujours les quelques 100.000 postes par mois nécessaires pour absorber la croissance de la population en âge de travailler.

"Nous restions sur une telle série de mauvaises nouvelles que tout ce qui montre que l'économie va mieux que certains personnes le pensaient peut-être est bien accueilli", expliquait J.J. Kinahan, chef stratégiste des marchés chez TD Ameritrade à Chicago.

INDICATEURS DU JOUR

Publié après une série d'indicateurs économiques inférieurs aux attentes, parmi lesquels un indice d'activité industrielle au plus bas depuis plus de dix ans et une croissance dans les services au plus bas depuis 2016, le rapport mensuel du département du Travail sur l'emploi et le chômage a partiellement atténué les craintes de voir la première économie du monde se rapprocher d'une récession.

L'économie américaine a créé 136.000 emplois en septembre après 168.000 (révisé) en août, un chiffre légèrement inférieur au consensus Reuters, qui en attendait 145.000.

Le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis près de 50 ans à 3,5%. Le salaire horaire moyen, lui, est resté inchangé, ramenant sa progression sur un an à 2,9%.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse vendredi et Wall Street progressait à mi-séance, les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis ayant rassuré les investisseurs sur la santé de l'économie sans remettre en cause la baisse de taux attendue pour la fin du mois.

À Paris, le CAC 40 affiche en clôture une progression de 0,91% (49,55 points) à 5.488,32 points. A Londres, le FTSE 100 a gagné 1,1% et à Francfort, le Dax a progressé de 0,73%.

TAUX

Le rendement des bonds du Trésor ont peu changé, ce qui montre que les investisseurs, en dépit des dernières statistiques disponibles, reste inquiets au sujet de l'économie américaine. Le rendement de l'emprunt à dix ans s'établit à 1,5221% 1,536% jeudi soir.

CHANGES

Le dollar, qui avait gagné du terrain à la suite de la publication du rapport mensuel du département du Travail, a cédé du terrain dans l'après-midi, les inquiétudes liées à la situation politique aux Etats-Unis et au conflit commercial avec la Chine pesant toujours sur le billet vert.

L'indice dollar perd 0,05% à 98,818.

Le dollar cède aussi du terrain face au yen à 106,88 yens pour un dollar, et à l'euro, qui se négocie à 1,0980 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole ont progressé vendredi à New York, là encore portés par la statistique du département du Travail mais sur la semaine, le brut cède plus de 6%. C'est la deuxième semaine de recul d'affilée.

Le contrat à terme sur le Brent gagne 70 cents à 58,38 dollars le barril, soit une progression de 1,2%. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,8% à 52,86 dollars.

(Noel Randewich et David Randall; Henri-Pierre André pour le service français)