Soulagement et incrédulité alors que Shanghai va commencer à lever le confinement de COVID

Lundi soir, certaines des personnes autorisées à sortir de leur enceinte pour de brèves promenades ont profité de la suspension du trafic pour se rassembler autour d'une bière et d'une glace dans les rues désertes, mais un sentiment de méfiance et d'anxiété régnait parmi les résidents.

La plupart d'entre eux resteront enfermés jusqu'à minuit, comme ils l'ont été ces deux derniers mois dans le cadre d'une fermeture impitoyable qui a entraîné des pertes de revenus, du stress et du désespoir pour des millions de personnes qui luttent pour obtenir de la nourriture ou des soins de santé d'urgence.

L'isolement prolongé a alimenté la colère du public et de rares protestations à l'intérieur de Shanghai et a mis à mal l'économie manufacturière et d'exportation de la ville, perturbant les chaînes d'approvisionnement en Chine et dans le monde entier, et ralentissant le commerce international.

La vie devrait revenir à quelque chose de plus normal à partir de mercredi, lorsque les laissez-passer délivrés par les immeubles résidentiels pour permettre aux gens de sortir pendant quelques heures seront supprimés, que les transports publics reprendront et que les résidents pourront retourner au travail.

"Maintenant que je vais retourner au travail si soudainement, je me sens un peu nerveux", a déclaré le résident Joseph Mak, qui travaille dans l'éducation. "J'ai du mal à croire que c'est en train d'arriver".

L'assouplissement des restrictions ne s'applique qu'aux personnes vivant dans des zones à faible risque, soit environ 22,5 millions de personnes. Les résidents devront toujours porter des masques et sont découragés de se rassembler.

Les repas à l'intérieur des restaurants restent interdits. Les magasins peuvent fonctionner à 75 % de leur capacité. Les gymnases rouvriront plus tard.

Les résidents devront passer des tests COVID toutes les 72 heures pour prendre les transports publics et entrer dans les lieux publics. Une quarantaine sévère est toujours prévue pour toute personne testée positive et ses contacts proches.

LOCKDOWN-WARY

La fin du confinement apporte un soulagement, mais suscite également une certaine appréhension.

La Chine est le seul grand pays à appliquer une politique intransigeante de "zéro COVID", qui vise à éradiquer toutes les épidémies dès qu'elles se produisent, à n'importe quel prix.

La variante Omicron, hautement transmissible, a tendance à faire des retours et il reste à voir si des tests fréquents peuvent la garder sous contrôle.

Todd Pearson, directeur général de Camel Hospitality Group, qui gère huit restaurants, quatre bars et trois salles de sport à Shanghai et dans la ville voisine de Suzhou, se méfie.

Ses restaurants ne sont autorisés à effectuer que des livraisons, qui représentent environ 5 % du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas suffisant pour payer les salaires et le loyer. Au moins, à partir de minuit, ses travailleurs qui ont dormi dans les restaurants, coincés là en raison des règles strictes de verrouillage, peuvent enfin rentrer chez eux.

"J'ai l'espoir qu'ils feront avancer les choses rapidement pour relancer l'économie", a déclaré M. Pearson. "J'espère simplement que ce n'est pas au prix d'autres épidémies. Je ne suis pas sûr que les entreprises ou la population puissent en supporter beaucoup plus."

L'activité économique en Chine s'est quelque peu redressée en mai après un mois d'avril lugubre, les restrictions du COVID dans les principaux centres manufacturiers ayant été progressivement assouplies, bien que les contrôles des mouvements dépriment toujours la demande et freinent la production.

L'activité industrielle a atteint son plus haut niveau sur trois mois en mai, mais s'est contractée par rapport à l'année précédente.

LA NOUVELLE NORMALITÉ DE SHANGHAI

Shanghai a signalé 31 cas pour le 30 mai, contre 67 un jour plus tôt, tous dans des zones contrôlées. La tendance à la baisse des cas a pu être remarquée dans de nombreuses autres villes de Chine, les nouvelles infections quotidiennes étant passées de 184 à 174 au niveau national.

D'autres pays, qui ont décidé de coexister avec le virus alors même que les infections se propagent, signalent des dizaines de milliers de nouveaux cas quotidiens.

Une fois le confinement de Shanghai levé, la vie sera encore très différente dans la ville par rapport à ces endroits.

Certains employés de banque ont déclaré qu'ils devront porter des combinaisons complètes et des écrans faciaux lorsqu'ils commenceront à faire face au public à partir de mercredi.

Un employé de banque, qui n'a donné que son nom de famille, Qin, a déclaré qu'il emporterait quelques fournitures de base au travail, au cas où un collègue serait testé positif et où le personnel devrait s'isoler dans le bureau.

"Je dois préparer quelques vêtements et fournitures à laisser au bureau. Juste au cas où", a déclaré Qin.

Le confinement a alimenté de rares protestations, les gens tapant parfois sur des casseroles et des poêles à l'extérieur de leurs fenêtres pour montrer leur mécontentement face aux mesures strictes, et beaucoup ont pris la parole sur les médias sociaux pour partager leurs interactions frustrantes avec les autorités et autres drames personnels causés par les restrictions.

La colère du public survient au cours d'une année sensible pour le président Xi Jinping, dont on s'attend à ce qu'il obtienne un troisième mandat sans précédent cet automne.

Mardi, un complexe a suspendu un drapeau chinois pour que les résidents puissent se prendre en photo alors qu'ils faisaient la queue pour un dernier test PCR avant la réouverture.

"Cela vaut la peine de célébrer", a déclaré un travailleur bénévole sur le site de test, en agitant un petit drapeau chinois, qui était plus optimiste au sujet du COVID que ceux qui se font prélever le nez. "Il est probable que nous ne l'aurons plus jamais dans le reste de notre vie".