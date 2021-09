Sous-Marins - Le Royaume-Uni a accompagné "de manière opportuniste" cette opération - source diplomatique française

PARIS, 17 septembre (Reuters) - Le Royaume-Uni a accompagné "de manière opportuniste" l'opération qui a conclu à l'annulation d'un contrat de sous-marins entre l'Australie et la France, a-t-on estimé vendredi de source diplomatique française.

De même source, on a ajouté que la France n'avait pas besoin de consultations avec son ambassadrice à Londres "pour savoir ce qu'en penser et quelles conclusions en tirer".

Paris a décidé vendredi de rappeler ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie à la suite de la décision de Canberra de constituer un partenariat de sécurité avec Washington et Londres et de rompre son contrat de plusieurs dizaines de milliards d'euros avec la France.

(Reportage John Irish, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)