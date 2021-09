Sous-Marins-Macron et Biden s'entretiendront dans les prochains jours-Attal

PARIS, 19 septembre (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron et le président américain Joe Biden s'entretiendront par téléphone dans les prochains jours, a déclaré dimanche Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement français, après l'annulation par l'Australie d'un contrat de sous-marins français.

L'Australie a annulé la commande des sous-marins français au profit d'un accord de sécurité avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, provoquant la colère de Paris qui a rappelé vendredi ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie. (Matthieu Protard et Gus Trompiz)