En 2018, des inquiétudes ont été soulevées quant à la sécurité d'un navire submersible disparu depuis dimanche, alors qu'il était descendu avec des touristes pour un voyage en eaux profondes afin de voir l'épave du Titanic.

Le pilote et quatre passagers sont à bord et l'oxygène disponible à bord du véhicule devrait s'épuiser jeudi matin.

Le submersible Titan est un vaisseau de 22 pieds (6,7 mètres) de long exploité par OceanGate Expeditions, une société basée à Everett, dans l'État de Washington. Il a effectué sa première plongée de voyage à 4 000 mètres (13 100 pieds) en décembre 2018, selon le site Web de la société, et a plongé pour la première fois sur le site du Titanic - qui repose sur le fond marin à une profondeur d'environ 3 800 mètres - en 2021. Elle prévoyait d'effectuer 18 plongées de ce type cette année.

Mais certains experts s'étaient inquiétés de sa sécurité, un ancien employé et des membres d'un groupe professionnel ayant tous deux exprimé des inquiétudes quant à la conception du vaisseau Titan lors de son développement.

Le 18 janvier 2018, David Lochridge, employé d'OceanGate, a transmis aux dirigeants de l'entreprise un rapport d'ingénierie qu'il avait rédigé et qui critiquait le processus de recherche et de développement d'OceanGate pour le Titan, selon les poursuites judiciaires que Lochridge et OceanGate ont intentées l'un contre l'autre cette année-là. Lochridge s'inquiétait notamment de la conception de la coque et de sa capacité à résister aux pressions intenses des eaux profondes.

La société a convoqué une réunion le lendemain pour discuter des préoccupations de Lochridge, selon les poursuites judiciaires. À l'issue de cette réunion, M. Lochridge a déclaré qu'il ne pouvait pas accepter les décisions d'OceanGate en matière de conception et qu'il n'autoriserait aucun voyage avec équipage sans tests supplémentaires. Il a ensuite été licencié.

OceanGate a intenté une action en justice contre Lochridge en juin et juillet 2018, alléguant qu'il avait discuté d'informations confidentielles avec au moins deux autres personnes. Lochridge a contre-attaqué en août 2018, niant cela et affirmant que l'action en justice d'OceanGate était un effort pour décourager "les dénonciateurs de signaler les problèmes de contrôle de la qualité et les problèmes de sécurité qui menacent la sécurité de passagers innocents."

OceanGate n'a pas répondu aux demandes de commentaires. M. Lochridge, par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire à faire.

LETTRE DES PAIRS

Will Kohnen, président du comité de la Marine Technology Society (MTS) sur les submersibles habités, a adressé une lettre datée du 27 mars 2018 au fondateur et PDG d'OceanGate, Stockton Rush, qui pilote le véhicule disparu. Dans cette lettre, Kohnen a exprimé ce qu'il a dit être des préoccupations généralisées au sujet du sous-marin Titan.

Le problème, a déclaré Kohnen dans une interview accordée mercredi à Reuters, n'était pas un défaut de conception unique. Le problème est qu'OceanGate n'a pas suivi le processus de certification reconnu par l'industrie pour la conception, la fabrication et les tests du sous-marin.

"Nous craignons que l'approche expérimentale adoptée par OceanGate n'aboutisse à des résultats négatifs (de mineurs à catastrophiques) qui auraient de graves conséquences pour tous les acteurs du secteur", peut-on lire dans la lettre de M. Kohnen.

En 2018, M. Kohnen a demandé au conseil d'administration de MTS d'envoyer officiellement la lettre à Stockton au nom de l'ensemble de la société. Le conseil n'a pas voulu le faire, affirmant que cela ne relevait pas de son champ d'action en tant qu'organisation, a déclaré M. Kohnen.

La lettre a été rédigée, selon M. Kohnen, après que des experts en sous-marins participant à un symposium annuel ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu'OceanGate n'autoriserait pas la certification du Titan par DNV GL, une société indépendante d'assurance qualité et de gestion des risques qui établit des normes pour la sécurité de la conception des véhicules sous-marins.

DNV GL indique sur son site web qu'elle a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des véhicules sous-marins. Elle certifie la conception et la sécurité de ces véhicules.

Or, elle n'a jamais certifié le Titan, selon la plainte déposée par MTS et Lochridge. DNV GL n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

La lettre indique que les experts estiment qu'OceanGate devrait au moins créer un programme d'essai de prototype pour le Titan qui serait examiné par DNV GL, en précisant que "nous sommes unanimes à penser que ce processus de validation par une tierce partie est un élément essentiel des mesures de sauvegarde qui protègent tous les occupants du submersible".

Stockton a reçu un projet de lettre et a discuté de son contenu lors d'un appel téléphonique avec Kohnen en 2018, au cours duquel les deux hommes ont "convenu d'être en désaccord" sur les questions de sécurité soulevées, a déclaré Kohnen.