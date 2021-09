Sous-marins-La France rappelle ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie

PARIS, 17 septembre (Reuters) - La France a décidé de rappeler immédiatement ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie pour consultations après l'annulation par Canberra du contrat de fourniture de sous-marins français au profit d'un partenariat stratégique avec Washington et Londres, a déclaré vendredi Jean-Yves Le Drian dans un communiqué.

"Cette décision exceptionnelle est justifiée par la gravité exceptionnelle des annonces effectuées le 15 septembre par l’Australie et les Etats-Unis", a souligné le ministre français des Affaires étrangères.

"L’abandon du projet de sous-marins de classe océanique qui liait l’Australie à la France depuis 2016, et l’annonce d’un nouveau partenariat avec les Etats-Unis visant à lancer des études sur une possible future coopération sur des sous-marins à propulsion nucléaire, constituent des comportements inacceptables entre alliés et partenaires, dont les conséquences touchent à la conception même que nous nous faisons de nos alliances, de nos partenariats et de l’importance de l’Indopacifique pour l’Europe", a ajouté Jean-Yves Le Drian. (Jean-Stéphane Brosse)