Le Premier ministre britannique Rishi Sunak dévoile mardi le programme de son parti conservateur, promettant d'offrir aux électeurs, lors des élections du 4 juillet, le type de sécurité financière que le parti travailliste, dans l'opposition, ne pourra jamais leur fournir, selon lui.

Alors que le parti au pouvoir est largement distancé dans les sondages d'opinion à quelques semaines des élections nationales, M. Sunak tentera une nouvelle fois de convaincre les électeurs qu'il dispose d'un plan audacieux pour réduire les impôts, relancer l'économie et freiner l'immigration.

Jusqu'à présent, son message n'a pas permis de commencer à combler l'écart avec le parti travailliste, et il doit maintenant faire face au parti de droite Reform UK, qui, sous la direction du militant du Brexit Nigel Farage, a juré de mener une "révolte" contre les conservateurs.

Le lancement du manifeste du parti, un document qui définit les politiques que le parti poursuivra s'il est au pouvoir, est un nouveau coup de dés pour M. Sunak, qui devrait faire grand cas des réductions d'impôts qu'il a déjà annoncées et qui pourrait aller encore plus loin.

"Nous, les conservateurs, avons un plan pour vous donner une sécurité financière", dira-t-il lors du lancement du manifeste, selon des extraits de son discours.

"Nous allons permettre aux travailleurs de conserver une plus grande partie de l'argent qu'ils gagnent, parce qu'ils l'ont gagné et qu'ils ont le droit de choisir comment le dépenser.

Il s'en prendra à nouveau au leader du parti travailliste, Keir Starmer, et à son équipe, en réitérant l'accusation selon laquelle le parti augmentera les impôts de plus de 2 000 livres (2 545 dollars) sur les ménages actifs - une accusation que le parti travailliste qualifie de mensongère et qui a été remise en question par des économistes.

Dans ce qui est devenu une campagne rancunière, M. Sunak défendra les promesses conservatrices de protection des retraites, la garantie de ne pas augmenter l'impôt sur le revenu, l'assurance nationale ou la TVA, et ce qu'il décrit comme une réduction d'impôts pour les parents.

Il réitérera également sa promesse d'abolir "la double taxe sur le travail lorsque l'on est financièrement responsable de le faire" - une référence à la suppression de la taxe sur les salaires de l'assurance nationale.

Mais il est sur la corde raide. La semaine dernière, son départ anticipé des commémorations du jour J en France aux côtés d'autres dirigeants du monde s'est retourné contre lui, provoquant la colère des anciens combattants et incitant les membres de son parti à remettre en question ses capacités de prise de décision. Sunak s'est excusé.

Avant le lancement du manifeste, le parti travailliste a déclaré que le document serait "truffé d'engagements non financés les uns après les autres". "Quoi que les conservateurs annoncent demain, l'argent n'est pas là", a déclaré Jonathan Ashworth, du parti travailliste.

