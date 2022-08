Sous un pont, les jeunes exclus de l'Angola se tournent vers les urnes pour changer.

Pour tromper l'ennui, ils ont lu des livres, et lorsqu'ils ont réalisé que d'autres voulaient aussi lire, ils en ont acheté d'autres - jusqu'à ce que leur point de vente dans la banlieue de Luanda se transforme en une bibliothèque improvisée de près de 4 000 titres.

Aujourd'hui, alors que l'Angola s'approche des élections les plus proches et les plus tendues depuis l'avènement de la démocratie multipartite en 1992, la "bibliothèque" est également devenue un lieu où les jeunes Angolais débattent de l'avenir de leur pays - et déplorent ses nombreux échecs.

Mapanda, 33 ans, se tenait devant un grand conteneur bleu rempli de livres, déplorant que si peu de jeunes aient des perspectives.

"Cet espace est une alternative pour combler un vide", a-t-il dit.

En regardant un ami jouer au basket dans la baie bordée de palmiers de Luanda, Francesco Saunga, 22 ans, a déclaré que, comme beaucoup de jeunes sous-employés angolais, il arrondit ses fins de mois grâce au petit commerce.

"Beaucoup de gens sont au chômage. Nous, les jeunes, avons besoin d'emplois pour ne pas finir par (simplement) errer", a-t-il déclaré.

Malgré près de cinq décennies au pouvoir et des milliards de dollars de pétrole pompés, le gouvernement dirigé par le MPLA n'a pas réussi à sortir la population angolaise, majoritairement jeune, de la pauvreté - les moins de 25 ans représentent 60 % de la population et plus de la moitié sont au chômage.

L'UNITA, un groupe rebelle devenu parti d'opposition dirigé par Adalberto Costa Jr, espère capitaliser sur ces frustrations, alors que des millions de jeunes votent pour la première fois mercredi.

Il promet plus d'emplois et une meilleure éducation que ce qui a été fourni par le parti qui a gouverné l'Angola depuis son indépendance du Portugal en 1975.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, le président Joao Lourenço a adopté une ligne dure contre la corruption et a promis de réformer l'économie angolaise, dépendante du pétrole, afin qu'elle fonctionne pour tout le monde.

UNE VIE DIFFICILE

Le pays est sorti d'une guerre civile de 27 ans entre le MPLA et l'UNITA en 2002, mais ses jeunes se souviennent à peine de cette histoire, et s'inquiètent davantage des maux économiques.

"Le vote de ces jeunes est essentiel parce que la plupart d'entre eux veulent du changement", a déclaré Zola Bambi, responsable d'un organisme de surveillance de la cohésion sociale et de la justice.

Elson Caluewo, 27 ans, a dû abandonner l'université lorsqu'il n'avait plus d'argent. Il avait l'habitude de soutenir le MPLA mais veut maintenant du changement.

"C'est une vie difficile", a-t-il déclaré. "L'État ... ne crée pas les conditions d'un mode de vie décent".

Le danger de tout cet enthousiasme juvénile, selon les analystes, est que leurs frustrations pourraient rapidement déborder si, comme dans les scrutins précédents, le MPLA remporte une élection considérée comme frauduleuse - ce que la commission électorale a promis de ne pas faire.

Selon un rapport de l'Institut d'études de sécurité, dans ce cas, des manifestations violentes suivraient probablement.

"Même s'il n'y a pas de protestations immédiatement après l'élection, les défis auxquels le gouvernement est confronté pour répondre aux besoins économiques de base vont toujours exposer le pays à un risque élevé de protestations (à l'avenir)", a déclaré Justin Pearce, maître de conférences en histoire à l'Université Stellenbosch d'Afrique du Sud,