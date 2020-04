Suivant les recommandations de l'Académie Nationale de médecine qui préconise le port de masque pour tous, sa fondation " la FAM " et le collectif " Action Support France " font appel aux dons pour fournir des masques en grand nombre pour les associations, leurs personnels salariés et bénévoles. Ils lancent la campagne " les masques du cœur " et en appellent à la générosité de tous : Français de France et de l'étranger, amis de la France, francophones et francophiles, entreprises françaises et internationales.

Volontaires, bénévoles ou salariés, ces véritables soldats de la bienveillance et de l'aide sont déjà fortement impliqués pour aider et soutenir les personnes en grande précarité durant cette période. Mais dans quelques semaines, avec le déconfinement, ils vont devoir soutenir une population en nombre croissant. Il est impérieux qu'ils puissent disposer de masques pour pouvoir continuer et étendre leur action en toute sécurité.

Les masques du cœur, c'est l'alliance d'une Fondation qui développe des projets d'accès au meilleur de la santé pour tous en France et dans le monde et d'un collectif de bénévoles qui a déjà permis de faire arriver des millions de masques pour la France. Cette alliance va prendre en charge cette nouvelle mission et tenter d'offrir le plus grand nombre de protection à ces acteurs de terrains indispensables.

Pour faire un don, une plateforme a été mise en place :

https://soutenir.fam.fr/masquesducoeur/~mon-don

Contact presse

Nicolas Merlet

06 25 79 64 79

nicolas.merlet@seedrow.eu

La Fondation de l'Académie de médecine, reconnue d'utilité publique, participe, à travers la santé, à la promotion de l'image de la France dans le monde. La Fondation a quatre axes d'action : le partage des connaissances, l'accès aux soins, la sensibilisation du grand public et l'abri d'autres fondations. Avec le soutien de ses mécènes, elle organise des débats thématiques et des forums. Elle met en place des appels à projets, des formations et accompagne dans leur développement des acteurs associatifs.

Action Support France est un collectif bénévole, basé en France et en Chine, composé de dirigeants d'entreprises, de logisticiens, d'avocats, d'ingénieurs… et qui a d'ores et déjà initié et pris en charge la venue de masques en France à destination des personnels de santé, des collectivités locales ainsi que des entreprises des secteurs stratégiques de l'économie avec l'aide de nombreux Français de Chine.