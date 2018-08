Soutenu par les poids lourds du luxe, le CAC 40 a terminé à l'équilibre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le marché parisien a terminé in extremis à l'équilibre jeudi, dans des volumes d'échanges toujours limités en cette période de congés d'été. Au lendemain d'un recul de 0,4%, le CAC 40 a passé l'essentiel de la séance dans le rouge sur fond de tensions commerciales persistantes. Il est néanmoins parvenu à clôturer sur une hausse symbolique de 0,01%, à 5.502,25 points. Le SBF 120 a de son côté gagné 0,1%, à 4.403,76 points. La bonne tenue du secteur du luxe, fortement exportateur et à ce titre bénéficiant du repli de l'euro face au dollar, a largement contribué à soutenir la tendance. Kering a gagné 1,8%, Hermès 1,6% et LVMH 1,2%. A l'inverse, L'Oréal a reculé de 1,1%, après l'abaissement à "vendre" de l'avis de Berenberg. Essilor a perdu 0,8% après une dégradation par UBS. (gbayre@agefi.fr) ed: LBO

