Southwest Airlines prévoit un fort revenu au quatrième trimestre grâce à la résilience de la demande de voyages.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les recettes d'exploitation bondissent de 13% à 17% au cours du trimestre actuel par rapport à 2019, bien qu'elle s'attende à avoir une capacité inférieure d'environ 2%.

"Nous nous attendons actuellement à ce que les tendances des recettes s'améliorent séquentiellement du troisième trimestre au quatrième trimestre 2022, malgré une capacité inférieure", a déclaré le directeur général Bob Jordan dans un communiqué.

Les principaux transporteurs américains profitent de la plus forte demande des consommateurs depuis trois ans, mais l'industrie aérienne doit faire face à des factures de carburant et des salaires plus élevés dans un contexte d'inquiétude que les consommateurs puissent réduire leurs dépenses de voyage en raison des risques de récession.

"La compagnie continue de subir des pressions inflationnistes sur les coûts au quatrième trimestre 2022, en particulier avec des taux plus élevés pour la main-d'œuvre, les avantages sociaux et les aéroports", a déclaré Jordan.

La compagnie basée à Dallas a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les fortes tendances de la demande se poursuivent en 2023, mais a prévenu que l'utilisation de sa flotte devrait être limitée par la pénurie de pilotes dans l'ensemble du secteur.

La compagnie a déclaré en juillet qu'elle était en passe d'embaucher plus de 1 000 pilotes cette année et qu'elle prévoyait d'en recruter environ 2 200 la prochaine année.

Southwest a déclaré qu'elle continuait à travailler avec Boeing pour finaliser les plans de livraison des avions pour 2023, ajoutant qu'elle s'attend à ce que les retards de livraison persistent en 2024.

La compagnie aérienne a déclaré que son réseau de lignes sera rétabli à environ 90 % d'ici l'été 2023, et entièrement rétabli d'ici décembre prochain, par rapport aux niveaux de vol de 2019.

Le transporteur prévoit également que son coût par siège-mille disponible, hors carburant, augmentera de 14 % à 18 % au quatrième trimestre, par rapport à la même période en 2019.

Southwest a déclaré des recettes d'exploitation de 6,22 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 10,3 % par rapport à la même période en 2019.

Le transporteur a déclaré un bénéfice net de 277 millions de dollars, soit 44 cents par action, contre 659 millions de dollars, soit 1,23 dollar par action, au troisième trimestre de 2019.