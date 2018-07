Actualités : Economie / Forex

JOHANNESBURG, 27 juillet (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi qu'il avait invité son homologue américain Donald Trump à Moscou et que tous deux, après le sommet du 16 juillet à Helsinki, étaient favorables à d'autres rencontres de ce type.

"Pour ce qui est de nos rencontres, je comprends très bien ce qu'a dit le président Trump. Il désire qu'il y ait d'autres réunions", a déclaré Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse au sommet des Brics à Johannesburg.

"J'y suis prêt si les conditions appropriées sont réunies (...) Nous sommes prêts à inviter le président Trump à Moscou. Qu'il soit mon invité. Il est invité, je le lui ai dit", a ajouté le président russe, sans préciser quelle avait été la réaction de Trump à cette invitation.

Interrogée vendredi sur ces déclarations de Poutine, la Maison blanche a dit que le président Trump était ouvert à une visite à Moscou mais qu'il attendait une invitation officielle.

"Le président Trump a hâte de recevoir le président Poutine à Washington après le 1er janvier prochain et il est ouvert à l'idée de se rendre à Moscou quand il aura reçu une invitation officielle", a expliqué la porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders.

A Johannesburg, Poutine s'est aussi déclaré disposé à se rendre à Washington "si les bonnes conditions pour travailler sont réunies".

Mercredi, le conseiller de Trump à la Sécurité nationale, John Bolton, a indiqué que le président américain, pour rencontrer Poutine, souhaitait désormais attendre le début de l'an prochain et la fin de l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe dans l'élection de 2016.

Donald Trump avait dans un premier temps parlé d'une visite de Poutine à la Maison blanche dès la fin 2018.

Pour sa part, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a évoqué vendredi à Johannesburg une possible rencontre avant la fin de l'été entre John Bolton et le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev.

Il a ajouté qu'il y avait des discussions en vue d'une possible rencontre entre le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

Le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, a aussi déclaré vendredi à des journalistes au Pentagone qu'il examinait la possibilité d'une rencontre avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou mais qu'aucune décision n'avait encore été prise.

Le dialogue entre ministres russe et américain de la Défense a été rompu en 2015.

Aux Etats-Unis, le sommet d'Helsinki a suscité de nombreuses critiques, y compris dans le camp républicain, et beaucoup d'hommes politiques et de commentateurs ont reproché à Donald Trump de ne pas avoir demandé de comptes à son homologue russe pour les ingérences de Moscou dans la campagne de 2016. (Denis Pinchuk à Johannesburg, avec Roberta Rampton et Phil Stewart à Washington; Guy Kerivel pour le service français)