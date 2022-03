Soyez prêt à perdre tout votre argent dans les crypto-monnaies, préviennent les régulateurs de l'UE

"Les consommateurs sont confrontés à la possibilité très réelle de perdre tout leur argent investi s'ils achètent ces actifs", ont déclaré les trois autorités de l'UE dans un communiqué.

Il s'agit d'un rachat des avertissements directs aux consommateurs sur les crypto-monnaies par les autorités de l'UE, précisant que les consommateurs n'ont aucune protection ou recours à une compensation en vertu de la législation européenne existante sur les services financiers.

Les régulateurs s'inquiètent de plus en plus du fait que de plus en plus de consommateurs achètent 17 000 cryptoactifs différents, dont le bitcoin et l'éther, qui représentent 60 % du marché, sans être pleinement conscients des risques, ont déclaré les régulateurs.

"Les consommateurs doivent être attentifs aux risques liés aux publicités trompeuses, notamment via les médias sociaux et les influenceurs. Les consommateurs devraient se méfier tout particulièrement des promesses de rendements rapides ou élevés, notamment celles qui semblent trop belles pour être vraies", indique le communiqué.

Les consommateurs doivent également être conscients du fait que la consommation d'énergie pour la production de certaines crypto-monnaies est élevée et de l'impact environnemental que cela entraîne, selon le communiqué.