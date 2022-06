SpaceX conteste les projets de fusion Viasat-Inmarsat auprès de la FCC américaine

SpaceX, qui a lancé quelque 2 600 satellites dans l'espace pour sa constellation Internet Starlink, a demandé à la FCC de rejeter la demande de la société d'Internet par satellite Viasat de prendre le contrôle des licences Inmarsat dans le cadre du projet de fusion des deux sociétés.

Réitérant des plaintes antérieures auprès de la commission, SpaceX a fait valoir que Viasat n'est pas apte à contrôler les terminaux terrestres d'Inmarsat approuvés par la FCC, car Viasat serait en violation de ses propres licences FCC en utilisant une bande de fréquences radio sans avoir rempli certaines conditions FCC.

"Viasat a déjà longuement réfuté les allégations sans fondement de SpaceX. Il n'y a rien de nouveau ici", a déclaré une porte-parole de l'entreprise dans un communiqué. "Nous continuons de croire que la transaction servira l'intérêt public et nous restons confiants que la FCC parviendra à la même conclusion après avoir examiné le dossier complet."

Le directeur principal de SpaceX pour la politique en matière de satellites, David Goldman, a écrit dans le dépôt : "L'intérêt public n'est pas servi en donnant à une société ayant un tel mépris flagrant pour les règles de la Commission le contrôle du système de satellites Inmarsat."

Viasat et SpaceX sont des concurrents féroces dans le secteur de l'Internet par satellite et se sont affrontés par le passé sur diverses questions de licence et de réglementation devant la FCC, qui attribue des parts du spectre radioélectrique aux entreprises américaines.

En novembre de l'année dernière, Viasat a annoncé son intention d'acquérir la société britannique de télécommunications par satellite Inmarsat dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars en espèces, en actions et en prise en charge de la dette. La société a déclaré qu'elle prévoyait de conclure l'opération au cours du deuxième semestre de 2022, après l'approbation des actionnaires et les autorisations réglementaires.