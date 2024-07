SpaceX est en pourparlers avec des responsables américains et australiens pour faire atterrir et récupérer l'une de ses fusées Starship au large des côtes australiennes, un premier pas possible vers une plus grande présence de la société d'Elon Musk dans la région, alors que les deux pays renforcent leurs liens en matière de sécurité, selon trois personnes au fait de ces projets.

Depuis qu'une fusée Starship a fait un atterrissage contrôlé pour la première fois en juin dans l'océan Indien, SpaceX est impatiente d'étendre sa campagne d'essais. Des atterrissages réussis et la récupération des boosters par la suite sont des éléments importants du développement rapide de la fusée géante et réutilisable conçue pour lancer des satellites en orbite et faire atterrir des astronautes sur la lune.

Le plan consisterait à lancer Starship à partir d'une installation de SpaceX au Texas, à le faire atterrir en mer au large des côtes australiennes et à le récupérer sur le territoire australien. Pour obtenir l'autorisation de le faire, il faudrait assouplir les contrôles américains à l'exportation sur les technologies spatiales sophistiquées destinées à l'Australie, selon les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

L'administration du président Joe Biden a déjà cherché à assouplir des restrictions similaires au sein de l'alliance de sécurité AUKUS, qui regroupe les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne dans le but de contrer la Chine.

SpaceX, l'armée spatiale américaine et l'agence spatiale australienne n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le remorquage de Starship, après son atterrissage dans l'océan ou sur une barge, vers un port proche sur les côtes occidentales ou septentrionales de l'Australie serait idéal, bien que des plans et des lieux plus spécifiques soient encore en cours de discussion, ont déclaré les sources.

Ces conversations soulignent la détermination des États-Unis à aider l'Australie à renforcer son armée afin de dissuader une Chine de plus en plus affirmée dans la région.

L'accord proposé par SpaceX renforcerait la confiance dans un proche allié américain qui, depuis des années, cherche à développer son programme de défense spatiale, à renforcer les liens spatiaux civils et militaires avec les États-Unis et à stimuler sa propre base industrielle spatiale.

Ces dernières semaines, les discussions entre les dirigeants de SpaceX et les responsables américains et australiens se sont concentrées sur les obstacles réglementaires à surmonter pour ramener un lanceur Starship récupéré à terre dans un pays étranger, ont indiqué les sources. Les discussions étant en cours, le calendrier d'un éventuel atterrissage de Starship au large de l'Australie reste incertain.

Les sources ont indiqué que les atterrissages-tests proposés constitueraient probablement la première phase d'une future présence australienne plus importante pour SpaceX, qui pourrait inclure des lancements à partir d'une installation sur le continent ou l'atterrissage d'un booster Starship sur le sol au lieu de l'océan, bien que les discussions sur ces possibilités n'en soient qu'à leurs débuts.

Lors de la mise au point de son Falcon 9, partiellement réutilisable, il y a une dizaine d'années, SpaceX a également procédé à des atterrissages d'essai en mer avant de tenter des atterrissages sur terre et sur des barges en mer. Falcon 9 est aujourd'hui le cheval de bataille de SpaceX, et son premier étage a effectué des centaines d'atterrissages de routine depuis l'espace.

UNE FUSÉE IMPOSANTE

Starship est une fusée à deux étages de 120 mètres de haut, conçue pour être entièrement réutilisable. Elle représente le système de fusée de nouvelle génération de SpaceX, destiné à envoyer de grandes quantités de satellites dans l'espace, à faire atterrir des astronautes de la NASA sur la surface lunaire et, éventuellement, à transporter du fret militaire dans le monde entier en 90 minutes environ.

Le vol d'essai de Starship en juin a été le plus réussi à ce jour. Lancé du Texas vers l'espace sur une trajectoire suborbitale, Starship est retombé en chute libre à des vitesses hypersoniques dans l'atmosphère terrestre avant de rallumer ses moteurs pour s'écraser en douceur dans l'océan Indien, environ 90 minutes après le lancement. Son propulseur SuperHeavy a atterri dans le golfe du Mexique.

Les vols d'essai précédents s'étaient soldés par la désintégration de Starship avant qu'un atterrissage en toute sécurité n'ait pu être réalisé. Le vol de juin a conduit SpaceX à poursuivre une nouvelle phase de tests d'atterrissage plus compliqués, selon plusieurs personnes familières avec la campagne.

Le programme conceptuel "Rocket Cargo" du laboratoire de recherche de l'armée de l'air américaine envisage d'utiliser des fusées suborbitales pour livrer rapidement du fret militaire dans le monde entier en 90 minutes, ce que l'on appelle la livraison de point à point. Selon des responsables de la défense américaine, certains membres du Pentagone considéraient le lancement test du Starship en juin comme une démonstration cruciale de ce programme.

Un lancement de Starship depuis le Texas et un atterrissage au large de l'Australie permettraient de mieux démontrer la livraison de point à point.

Bien qu'il s'agisse encore d'une phase préliminaire, le temps de livraison d'un fret basé sur une fusée autour de la planète - profitant d'une vitesse orbitale de 17 000 miles par heure (27 350 km/h) et d'une rentrée hypersonique dans l'atmosphère terrestre - ne représenterait qu'une fraction des 12 à 24 heures généralement nécessaires pour les avions traditionnels.

Depuis 2021, SpaceX étudie la possibilité d'utiliser le vaisseau Starship pour ces livraisons dans le cadre d'un contrat de 102 millions de dollars conclu avec le Pentagone. Le programme passera l'année prochaine à un prototype plus sérieux avec l'U.S. Space Force, selon les documents budgétaires de 2025.