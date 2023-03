SpaceX est prêt à réessayer de lancer le prochain équipage de la station spatiale de la NASA

Deux astronautes de la NASA seront rejoints par un cosmonaute russe et un astronaute des Émirats arabes unis pour une mission scientifique de six mois composée d'expériences allant de la croissance des cellules humaines dans l'espace au contrôle des matériaux combustibles en microgravité.

Le lanceur SpaceX, composé d'une fusée Falcon 9 surmontée d'une capsule autonome Crew Dragon appelée Endeavour, devait décoller à 12 h 34 EST (5 h 34 GMT) du Centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride.

L'équipage de quatre personnes devrait atteindre la Station spatiale internationale (ISS), en orbite à quelque 250 miles (420 km) au-dessus de la Terre, environ 25 heures après le lancement, tôt vendredi matin.

La tentative initiale de lundi d'envoyer l'équipage dans l'espace a été annulée moins de trois minutes avant l'heure du décollage lorsque les équipes de lancement ont détecté un problème dans l'écoulement du fluide d'allumage du moteur utilisé pour démarrer les propulseurs principaux de la fusée. La NASA a déclaré que le problème a été résolu en remplaçant un filtre obstrué et en purgeant le système.

La NASA a déclaré mercredi que la mission était "prête" pour le lancement avec 95 % de chances de bénéficier de conditions météorologiques favorables.

"Tous les systèmes semblent bons pour le lancement", bien que les équipes gardent un œil sur la météo le long de la trajectoire d'ascension du vaisseau spatial, a déclaré SpaceX sur Twitter.

Désignée sous le nom d'équipage 6, la mission marque la sixième équipe à long terme de l'ISS que la NASA a fait voler à bord de SpaceX depuis que l'entreprise privée de fusées fondée par Musk - PDG milliardaire du constructeur de voitures électriques Tesla Inc et de la plateforme de médias sociaux Twitter - a commencé à envoyer des astronautes américains en orbite en mai 2020.

Le dernier équipage de l'ISS est dirigé par le commandant de mission Stephen Bowen, 59 ans, un ancien officier de sous-marin de la marine américaine qui a enregistré plus de 40 jours en orbite en tant que vétéran de trois vols de navette spatiale et de sept sorties dans l'espace.

Un autre astronaute de la NASA, Warren "Woody" Hoburg, 37 ans, ingénieur et aviateur commercial désigné comme le pilote de l'équipage 6, effectuera son premier vol spatial.

L'équipage 6 se distingue également par l'inclusion de l'astronaute des Émirats arabes unis Sultan Alneyadi, 41 ans, qui n'est que la deuxième personne de son pays à voler dans l'espace et la première à s'envoler depuis le sol américain dans le cadre d'une équipe de station spatiale de longue durée.

Les quatre membres de l'équipage 6 sont complétés par le cosmonaute russe Andrey Fedyaev, 42 ans, qui, comme Alneyadi, est un ingénieur et un novice des vols spatiaux désigné comme spécialiste de mission pour l'équipe.

Fedyaev est le dernier cosmonaute à voler à bord d'un vaisseau spatial américain dans le cadre d'un accord de covoiturage signé en juillet par la NASA et l'agence spatiale russe Roscosmos, malgré les tensions accrues entre Washington et Moscou au sujet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'équipe Crew 6 sera accueillie à bord de la station spatiale par sept occupants actuels de l'ISS - trois membres d'équipage américains de la NASA, dont le commandant Nicole Aunapu Mann, première femme amérindienne à voler dans l'espace, ainsi que trois Russes et un astronaute japonais.

L'ISS, dont la longueur équivaut à celle d'un terrain de football et qui est le plus grand objet fabriqué par l'homme dans l'espace, est exploitée sans interruption depuis plus de deux décennies par un consortium dirigé par les États-Unis et la Russie, qui comprend le Canada, le Japon et 11 pays européens.

L'avant-poste a été conçu en partie comme une entreprise visant à améliorer les relations entre Washington et Moscou après l'effondrement de l'Union soviétique et la fin des rivalités de la guerre froide qui ont donné lieu à la course à l'espace initiale américano-soviétique dans les années 1950 et 1960.