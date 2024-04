Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré lundi que le deuxième satellite espion du pays était entré en orbite après son lancement par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis le centre spatial John F. Kennedy en Floride.

Le lancement, qui fait suite à la mise en orbite du premier satellite espion de Séoul depuis la base spatiale californienne de Vandenberg en décembre, a été retransmis en direct sur les plateformes de médias sociaux X et YouTube.

La fusée Falcon 9 a été lancée à 23h17 GMT dimanche et le satellite s'est séparé avec succès du véhicule de lancement 45 minutes plus tard et est entré dans l'orbite visée, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Il a réussi à communiquer avec une station terrestre environ deux heures et 40 minutes après le lancement, a ajouté le ministère.

Ces lancements successifs de satellites de reconnaissance s'inscrivent dans le cadre de la course aux capacités militaires dans l'espace à laquelle se livre la Corée du Nord.

Après deux tentatives précédentes qui se sont soldées par des accidents de fusée, Pyongyang a déclaré en novembre dernier avoir utilisé son propre lanceur Chollima-1 pour placer en orbite le satellite de reconnaissance Malligyong-1.

La Corée du Nord s'est déjà engagée à lancer trois nouveaux satellites espions en 2024.

Le ministre sud-coréen de la défense, Shin Won-sik, a déclaré à la presse que la Corée du Nord pourrait lancer un deuxième satellite espion dès la mi-avril, a rapporté l'agence de presse Yonhap.

Le commentaire de Shin était basé sur l'observation par l'armée des activités de la Corée du Nord dans ce domaine, a déclaré le porte-parole du ministère sud-coréen de la défense, Jeon Ha-gyu, lors d'une conférence de presse.

Le deuxième satellite espion de Séoul est équipé d'un radar à synthèse d'ouverture (SAR) capable de produire des images quelles que soient les conditions météorologiques grâce à son mode de traitement des données.