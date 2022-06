SpaceX licencie les employés impliqués dans la lettre de reproche à Musk - NYT

Le président de SpaceX, Gwynne Shotwell, a envoyé un e-mail indiquant que la société avait enquêté et "licencié un certain nombre d'employés impliqués" dans la lettre, selon le New York Times.

Le nombre d'employés licenciés n'a pas été précisé, selon le rapport.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Un groupe d'employés de SpaceX a qualifié Musk de "distraction et d'embarras" dans une lettre interne adressée aux dirigeants.

Dans une liste de trois demandes, la lettre indique que "SpaceX doit rapidement et explicitement se séparer de la marque personnelle d'Elon". Elle ajoute : "Tenir tous les dirigeants également responsables de faire de SpaceX un endroit où il fait bon travailler pour tous" et "définir et répondre uniformément à toutes les formes de comportement inacceptable."