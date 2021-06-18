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Spartoo indique un prix d'offre entre 6,53 et 7,22 euros dans le cadre de son IPO

18/06/2021 | 18:04
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18 juin (Reuters) - SPARTOO:

* SPARTOO LANCE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT GROWTH À PARIS

* AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN NOMBRE DE 3 636 363 ACTIONS ORDINAIRES NOUVELLES

* CLÔTURE DE L'OFFRE À PRIX OUVERT : LE 1ER JUILLET 2021

* FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX DE L'OFFRE : 6,53  À 7,22  PAR ACTION

* CLÔTURE DU PLACEMENT GLOBAL : LE 2 JUILLET 2021

* MONTANT TOTAL DE L'OPÉRATION SUR LA BASE DU POINT MÉDIAN DE LA FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX : 33,1 MILLIONS D'EUROS EN CAS D'EXERCICE DES CLAUSES D'EXTENSION ET DE SURALLOCATION

* VEUT ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE SES ACTIVITÉS EN LIGNE ET HORS LIGNE AINSI QUE DE SON OFFRE DE SERVICES AUX PROFESSIONNELS (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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