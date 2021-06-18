Spartoo indique un prix d'offre entre 6,53 et 7,22 euros dans le cadre de son IPO

18 juin (Reuters) - SPARTOO:
* SPARTOO LANCE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT
GROWTH À
PARIS
* AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN NOMBRE DE 3 636 363 ACTIONS
ORDINAIRES NOUVELLES
* CLÔTURE DE L'OFFRE À PRIX OUVERT : LE 1ER JUILLET 2021
* FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX DE L'OFFRE : 6,53 À 7,22
PAR
ACTION
* CLÔTURE DU PLACEMENT GLOBAL : LE 2 JUILLET 2021
* MONTANT TOTAL DE L'OPÉRATION SUR LA BASE DU POINT MÉDIAN
DE LA
FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX : 33,1 MILLIONS D'EUROS EN CAS
D'EXERCICE DES CLAUSES D'EXTENSION ET DE SURALLOCATION
* VEUT ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE SES ACTIVITÉS EN LIGNE
ET
HORS LIGNE AINSI QUE DE SON OFFRE DE SERVICES AUX PROFESSIONNELS
(Gdansk Newsroom)