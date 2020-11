Special Federal Forces: Vous voulez soutenir la CAPAC de manière temporaire ?

​La CAPAC recherche d'urgence 25 assistants administratifs et fait appel aux Special Federal Forces.

Vous souhaitez temporairement soutenir la CAPAC en les aidant à traiter les nombreuses demandes de chômage temporaire ? Parlez-en à vot​re responsable et portez-vous candidat(e) !

Contexte​​

La crise du Coronavirus a amené le gouvernement à prendre diverses mesures. Parmi celles-ci, les mesures relatives au chômage temporaire dont les mesures prises sur le chômage temporaire. Ceci représente un surcroit de travail important qui s'ajoute au travail habituel de la CAPAC.

La CAPAC a donc besoin d'un renfort important et temporaire et fait appel à la solidarité des collègues fonctionnaires (contractuels et statutaires):

Pour les mois qui viennent vous allez :

ouvrir et trier le courrier

scanner et enregistrer les courriers

être le point de contact avec les télétravailleurs pour le traitement du courrier

classer les documents pour introduction à l'ONEM.

Ces tâches permettent aux gestionnaires de dossiers de constituer les dossiers des chômeurs et d'autres allocataires sociaux. Elles se font sur place, dans un des 29 bureaux de paiement. La CAPAC est la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, une institution publique de sécurité sociale qui paie des allocations de chômage et des allocations apparentées (vacances jeunes, activation, ...).​

En savoir plus sur les Special Federal Forces ?

Vous voulez apporter votre aide à la CAPAC en tant que Special Federal Force mais vous avez encore quelques questions? Consultez alors les pages suivantes:

Prêt(e) à donner un coup de main ?

Postulez jusqu'au mercredi 2 décembre.

Attention, vous devez être agent fédéral (statutaire ou contractuel avec un contrat à durée indéterminée) pour pouvoir entrer en ligne de compte.

1. Parlez-en à votre responsable.

2. Envoyez ensuite un mail avec votre C.V. et une brève motivation à hrm-sff-nl@HVW-CAPAC.fgov.be. N'oubliez pas de mentionner votre numéro de téléphone et d'inclure l'approbation de votre responsable et du service RH. Vous serez contacté(e) le plus rapidement possible.