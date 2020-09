Spectrum Markets annonce un partenariat avec l’économiste Marc Touati 0 22/09/2020 | 10:14 Envoyer par e-mail :

Marc Touati a fondé et dirige la société française de conseil économique Aux Commandes De l'Economie et de la Finance (ACDEFI). Avant de créer ACDEFI, il a été chef économiste de l'ancien groupe Natexis Banques Populaires pendant douze ans.



" Ce partenariat est extrêmement précieux pour Spectrum Markets. Marc possède une expertise de marché unique, ainsi qu'une longue expérience dans l'industrie financière européenne. Bénéficier de ses connaissances constitue un avantage important pour nous ", a commenté Nicky Maan, directeur général de Spectrum Markets.





Spectrum Markets, la plateforme paneuropéenne de négociation de produits dérivés de bourse, a conclu un partenariat avec Marc Touati. « Marc Touati est reconnu pour son expertise économique et ses décryptages, tant sur les enjeux macroéconomiques que financiers, à travers l'Europe », explique Spectrum Markets. Dans le cadre de ce partenariat, Marc Touati interviendra en tant qu'expert des marchés de capitaux au nom de Spectrum Markets, contribuant notamment à accroître la représentation de l'entité dans divers forums économiques et financiers.