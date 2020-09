Spectrum Markets atteint un million de transactions 0 08/09/2020 | 11:11 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Nicky Maan, le CEO de Spectrum Markets explique : " Atteindre le cap du million de transactions en si peu de temps est un résultat phénoménal. Notre croissance reflète à la fois la popularité des produits proposés sur notre bourse, et le besoin qu'ont les investisseurs de pouvoir réagir à tous moments à l'actualité des marchés. Notre modèle de trading 24h/24 satisfait à cette demande. "



Depuis octobre 2019, plus de 240 millions de dérivés ont été négociés sur Spectrum. Au mois d'août, 27,3 millions de dérivés ont été traités. La part du trading en dehors des horaires d'ouverture des marchés traditionnels (soit entre 17h30 et 9h00) a été de 35,4%.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Spectrum Markets a franchi le cap du million de transactions effectuées depuis son lancement au mois d'octobre 2019. Le taux moyen de croissance mensuelle a été de 16%. Par ailleurs, 72% des instruments disponibles sur le marché sont négociés chaque mois, ce qui démontre une concentration de la liquidité très significative chez Spectrum, souligne le marché pan-européen pour les produits de bourse.Nicky Maan, le CEO de Spectrum Markets explique : " Atteindre le cap du million de transactions en si peu de temps est un résultat phénoménal. Notre croissance reflète à la fois la popularité des produits proposés sur notre bourse, et le besoin qu'ont les investisseurs de pouvoir réagir à tous moments à l'actualité des marchés. Notre modèle de trading 24h/24 satisfait à cette demande. "Depuis octobre 2019, plus de 240 millions de dérivés ont été négociés sur Spectrum. Au mois d'août, 27,3 millions de dérivés ont été traités. La part du trading en dehors des horaires d'ouverture des marchés traditionnels (soit entre 17h30 et 9h00) a été de 35,4%. 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue