Spectrum Markets lance le concept des émissions instantanées

Spectrum Markets continue d'innover. Le marché pan-européen des produits de bourse lance en effet sa nouvelle fonctionnalité Intraday. Il est désormais possible en France de procéder à des émissions instantanées durant une même séance de bourse. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux émetteurs de produits de bourse de réagir en temps réel aux mouvements du marché et de répondre avec une parfaite flexibilité aux besoins des investisseurs actifs, assure la société.Les instruments à barrière, qui peuvent être désactivés à tout moment durant la journée lorsque le seuil est franchi, seront désormais remplacés automatiquement par d'autres produits nouvellement émis quelques minutes plus tard.Spectrum est la première place de négociation à mettre en œuvre cette fonctionnalité simultanément dans dix pays européens. Auparavant, mis à part en Suisse et en Allemagne, lorsqu'un instrument financier expirait, les investisseurs étaient obligés d'attendre le lendemain pour que de nouveaux produits comparables puissent être à nouveau émis et disponibles à la négociation.Ce nouveau service Intraday, peut être étendu à l'ensemble des instruments financiers négociables sur Spectrum Markets. La nouvelle fonctionnalité sera accessible à tous les émetteurs et distributeurs membres de Spectrum, ce qui leur permettra d'être en mesure de réagir en quelques minutes aux besoins de leurs clients."En période de volatilité, il est particulièrement important de s'adapter dynamiquement à la demande", a commenté Nicky Maan, le CEO de Spectrum Markets."Grâce au service Intraday, de nouveaux produits peuvent désormais être lancés en quelques minutes sur notre plateforme, ce qui permet aux investisseurs individuels de négocier à tout moment des instruments financiers correspondant à leur profil de risque. Avec le lancement du service Intraday, nous répondons aujourd'hui à la demande du client de demain", a précisé le dirigeant.