Spie acquiert l'autrichien Christof Electrics

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services techniques dans les domaines de l'énergie et de la communication Spie (SPIE.FR) a annoncé lundi l'acquisition de l'autrichien Christof Electrics, spécialiste de l'ingénierie électrique et des systèmes de mesure, pour un montant non communiqué.

En 2018, Christof Electrics comptait 154 employés et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 36 millions d'euros.

La finalisation de l'opération est prévue en mai, sous réserve d'approbation par les autorités de la concurrence.

- Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; tvarela@agefi.fr

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SPIE :

http://www.spie.com/fr/finance

Agefi-Dow Jones The financial newswire