Spie repasse dans le vert au premier semestre et relève ses objectifs

Paris (awp/afp) - Le groupe de services multi-techniques aux entreprises et collectivités Spie a renoué avec les bénéfices au premier semestre et relève ses perspectives pour 2021, grâce notamment à la reprise de son chiffre d'affaires, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Sur les six premiers mois de l'année, le groupe affiche un bénéfice de 57,1 millions d'euros, après une perte de 41,7 millions d'euros un an plus tôt.

Son bénéfice net ajusté, qui ne prend pas en compte les activités exceptionnelles, double au premier semestre par rapport à la même période de 2020 (à 82,1 millions d'euros), et dépasse ainsi légèrement son niveau du premier semestre 2019.

"Ce premier semestre confirme un retour durable aux niveaux élevés d'activité enregistrés en 2019", souligne Spie dans son communiqué.

Le chiffre d'affaires de Spie augmente lui de 9,1% sur un an, à 3,3 milliards d'euros, et dépasse même de 1,7% celle du premier semestre 2019.

En France, elle a notamment été poussée par la demande pour les services aux réseaux de télécommunications est restée élevée, avec les débuts de la 5G.

"Spie va clairement bénéficier d'une conjonction sans précédent de tendances positives liées à l'efficacité énergétique, l'électrification, les énergies bas carbone, l'écomobilité et la transformation numérique", soutient Gauthier Louette, PDG du groupe, cité dans le communiqué.

Le bénéfice opérationnel (Ebita) augmente au premier semestre de 71,2% par rapport au premier semestre 2020, à 159,7 millions d'euros. La marge atteint 4,8%, le même niveau qu'au premier semestre 2019.

Spie revoit ainsi à la hausse ses perspectives pour 2021, et table désormais sur une production consolidée égale ou supérieure au niveau de 2019, au lieu d'en être seulement "très proche". Le groupe attend également une marge d'ebita à 6%, comme en 2019.

Au premier trimestre, Spie avait déjà affiché sa "confiance" pour retrouver des résultats similaires à l'avant-crise sanitaire.

En 2020, le groupe avait vu son bénéfice net divisé par trois sous l'effet de la pandémie, et son activité reculer de 4,7%, avec un plongeon surtout marqué au 2e trimestre.

afp/buc