Spie retrouve des résultats pré-Covid et affiche sa "confiance"

Paris (awp/afp) - Spie, le groupe de services multi-techniques aux entreprises et collectivités, a renoué au premier trimestre avec ses performances d'avant la crise sanitaire, et affiche sa "confiance" pour l'année 2021.

Son chiffre d'affaires pour ces trois premiers mois s'établit à 1,6 milliard d'euros, soit +0,2% par rapport à un premier trimestre 2020 encore très peu affecté par la crise du Covid-19. Ce bilan, conforme aux attentes, est aussi supérieur de 2,9% à celui du premier trimestre 2019.

Le bénéfice opérationnel (Ebita) est à 59,7 millions d'euros, soit +2,5%. La marge se maintient, à 3,7% de l'activité.

"Les résultats trimestriels de Spie confirment clairement la bonne dynamique observée depuis le second semestre de l'année dernière et nous donnent pleinement confiance dans nos perspectives pour l'ensemble de l'année 2021", souligne son PDG Gauthier Louette, cité dans un communiqué.

En particulier, la France et l'Allemagne, qui représentent le gros de l'activité, "ont réalisé une très bonne croissance, supérieure ou égale à 4%, mettant en lumière la vitalité de nos marchés et la pertinence de notre positionnement au service de la transition énergétique et de la transformation numérique de nos clients", a-t-il relevé.

Le groupe a notamment acquis les sociétés Wirliebenkabel en Allemagne et KEM Montage en Autriche, pour renforcer ses capacités locales sur les réseaux en fibre optique.

Pour 2021, Spie attend un "fort rebond" du chiffre d'affaires et de la marge d'Ebita, "attendus très proches des niveaux de 2019".

En 2020, il avait vu son bénéfice net divisé par trois sous l'effet de la pandémie, et son activité reculer de 4,7%, avec un plongeon surtout marqué au 2e trimestre.

afp/jh