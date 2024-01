Spineway : hausse de 42% de son chiffre d'affaires en 2023

Le 25 janvier 2024 à 18:15 Partager

Spineway annonce un chiffre d’affaires 2023 de 10,5 millions d'euros, en progression de 42% par rapport à 2022. La medtech spécialiste des gammes d’implants et d’ancillaires chirurgicaux destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale souligne que cette croissance est portée par la bonne performance commerciale des produits Distimp et l’intégration des ventes de Spine Innovations, acquise en juillet 2022. La société salue "un bon exercice commercial dans un contexte 2023 globalement peu favorable".



L'Europe reste la première zone commerciale du Groupe (49% du chiffre d'affaires à 5,2 millions d'euros) : elle progresse de 78% par rapport à l'an passé, grâce aux ventes Distimp et Spine Innovations.



Spineway souligne avoir intensifié ses investissements réglementaires, R&D et marketing , des dépenses qui "pèseront sur les comptes annuels mais devraient être porteuses de croissance future".